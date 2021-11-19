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會走路的魚 金門烈嶼攀鱸復育有成

中央社 / 金門縣19日電

離水不死、會「走路」的魚－攀鱸近期再現蹤跡。金門縣野生動物救援暨保育協會理事長陳光耀近期受託縣府一項外來種移除計畫，在烈嶼鄉發現攀鱸，利用養殖技術復育，數量達200多條。

陳光耀今年受縣府委託執行「金門外來種烏龜及斑腿樹蛙移除計畫」，前往烈嶼進行水系調查，發現近兩年因乾旱導致水域棲地大幅減少，使得魚類及兩棲爬蟲類等族群岌岌可危，並在當地排水溝發現攀鱸蹤影，以及台江擬蝦虎等珍貴物種，後續俟水域棲息環境狀態將其回歸大自然。

陳光耀在自己經營的「再生魚坊」接受記者聯訪表示，早期金門當地稱攀鱸為「中斑虎」，是一種比「蓋斑鬥魚」還兇猛的魚，包括金門的浯江溪、西浦頭、慈湖農莊可見到攀鱸，現今已難見蹤跡。

陳光耀說，攀鱸能以特化的器官直接吸取空氣，並能用胸鰭在地面上攀爬，生命頑強。他回憶，當年為一睹攀鱸的廬山真面目，專程前往海南島，親眼看到牠們爬行，心中真是說不出的感動，當時徒手捉時被像似鋸片的鰓蓋剌傷，更讓他印象深刻。

陳光耀說，攀鱸為亞洲特有，僅分布在東南亞及南亞，包括印度、孟加拉國、緬甸、斯里蘭卡、泰國等熱帶和亞熱帶地區；中國南方、南嶺以南的雲南、廣西、廣東、海南島、福建等地淡水濕地；在台灣的攀鱸標本紀錄則有2筆，推測金門是攀鱸在國內僅有棲地。

金門縣政府建設處今天新聞稿表示，除了歐亞水獺外，金門還有許多珍貴需要保育物種，而生態環境改善、外來種移除、移地復育等保育業務也需要不斷滾動調整，才可尋找到最適當處理方式。建設處農林科長鄭向廷說，這次外來種移除計畫一併保護地區珍貴物種，也希望這些種子未來能擔任復育重要角色。

金門 濕地 淡水

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