確定了！五月天跨年在高雄 粉絲嗨翻

人氣天團「五月天」跨年是否到高雄開唱，備受關注，五月天所屬的相信音樂公司稍早在臉書發布高雄跨年版演唱會資訊，市長陳其邁立即分享，粉絲興奮留言「說好的高雄，真的說到做到了！」很多人已準備搶票到高雄跨年。

陳其邁發文寫到「好久不見！五月天，再回高雄跨年了！這麼多年的陪伴，大家都期待五月天能與大家在世運主場館，以歌聲陪我們跨過新的一年」。還說「這一次，這一年，我們再為五月天瘋狂一次」。

相信音樂發布的訊息寫到，「好好好想見到你-高雄跨年版演唱會」 ，經過1740天等待，12月25、26、31及1月1日高雄世運主場館，要見2021迎接2022。也提到感謝默默守護的無名英雄，相信音樂及五月天提供5000張門票，將由高雄衛生局、護理師護士公會聯合會等相關單位，邀請辛勞的醫護人員參與。

疫情緩解，許多人期待跨年晚會能出外走走，高雄市政府預告今年將舉辦高規格跨年晚會，集結4金卡司與打造雙舞台，並結合國內兩大無線電視台，電視轉播更強勁。

高雄市政府公布跨年晚會規格，市府強調卡司、規格玩很大，包括4金卡司和蓬萊、高流雙舞台，跨年晚會與即將登場的「2022台灣燈會在高雄」雙舞台呼應，台灣燈會主打愛河灣、衛武營雙主場。網傳2022年跨年五月天將重返高雄世運主場館開唱，市長陳其邁日前聯訪時幾度被問到此事是否為真，陳其邁說「呃.......我們過幾天再跟大家報告。」現場也一陣笑聲，陳其邁似乎默認暌違4年，五月天要重返高雄了，如今終於確定。