得獎時裝首次移師高雄 時尚大展駁二開展

「南方New Force時尚新勢力」時尚展，今起在高雄駁二展出國內各大獎得獎時裝，並邀請多位名人走秀。文化部長李永得說，盼透過展覽，讓設計師才華能在市場、國際上被看到。

2021年台北時裝週新鮮秀時尚策展首度移師高雄舉辦，精選全國設計新秀作品精華服裝，將年輕人的創意透過展覽相互加值。今天開展活動結合永續時尚動態秀展演，展示國內6家知名紡織布廠（福懋、旭榮、力鵬、儒鴻、宏遠、遠東新世紀）與6家新銳設計師品牌（DYCTEAM、C JEAN、WEAVISM、UUIN、oqLiq、TSUNG YU CHAN）共同開發永續機能時尚服飾成果，並邀請高雄在地知名時尚文化界人士穿著設計師服飾走秀，帶動南台灣時尚設計產業活絡發展。

李永得出席致詞表示，今年舉辦第4屆台北時裝週，首次將獎作品移師高雄展出，期盼透過展覽，讓年輕設計師的才華和天分能在市場上、國際上被看到。李永得也承諾，未來一定會持續到高雄辦展，而且會一年比一年擴大。

高雄市副市長史哲表示，文化產業是為產業加值最好手段，一直希望在南部有自己的時尚、時裝活動，從去年起有南部自己的時裝週，到今年能邀請台北時裝週到高雄舉辦設計展，期許時尚在台灣做到實質上的「遍地開花」。

紡織業拓展會秘書長黃偉基說，紡拓會和背後廣大的紡織工業會持續支持年輕設計師，未來不論需要甚麼樣機能、永續材料都歡迎接洽合作。他提及台積電即將來高雄設廠，「時尚產業也絕對不能在高雄落後腳步」。

「南方New Force時尚新勢力－永續時尚在高雄」由文化部主辦、高市府協辦、中華民國紡織業拓展會執行。文化部盼能喚醒南台灣蟄伏已久時尚潛能、串起國內南北時尚縱貫線，在通往國際時尚舞台上走出一條風格鮮明道路。

今天動態展由高雄市長陳其邁的妻子吳虹醫師、高市府青年局長張以理、P.League+職籃高雄鋼鐵人隊當家球星呂政儒、高雄在地饒舌團體「影子計劃」、高雄著名髮廊「卡茲」的創辦人SAM穿上設計師作品走秀，呈現設計師創作成果。

文化部新聞稿表示，這次展出作品強調永續時尚理念、採用友善環境機能布料、接軌全球綠時尚趨勢外，更結合在地文化、生活經驗、傳統工藝、性別議題、自然現象、數位3D等各種元素，展現國內新生代設計師獨樹一幟永續時尚設計美學，也展現台灣時尚產業繽紛多元創意色彩。

「南方New Force時尚新勢力」展出青年設計新秀作品精華，包括文化部、教育部、經濟部工業局、高市府舉辦的「時尚產業鏈合作」、「Young Talent新鮮秀」、「時裝設計新人獎」、「co-Fashion機能時尚」、「2021高雄時尚大賞」等多項計畫成果，展現熱情活力南台灣。這項時尚展今天起至29日在駁二藝術特區蓬萊B3倉展出。