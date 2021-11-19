快訊

明年健保費率上看5.32% 陳時中：兩年不調不是隨便講講

直播／「500盤」星光晚宴登場 200位名流、明星現身

高雄鳳山2社宅開工 蔡總統：中央地方合作典範

中央社 / 高雄19日電

高雄鳳山2處社會住宅今天動土，共731戶預計114年1月完工。蔡總統致詞時表示，感謝高市府配合，是中央地方合作興建社宅的典範；行政院長蘇貞昌則盼地方加快興建社宅腳步。

高雄鳳山區「鳳誠安居」、「鳳松安居」2棟社會住宅今天下午舉行開工動土典禮，由總統蔡英文主持，包括行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、高雄市長陳其邁、國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群以及眾多民代都到場出席，祈求工程順利進行。

蔡總統在典禮致詞時表示，自己上任後推動「安心住宅計畫」政策，規劃8年興辦20萬戶社宅，其中12萬戶是中央與地方合力興建，8萬戶是包租代管。她稱讚陳其邁率領高雄市政府團隊配合，成立高雄市社宅平台，加速協調土地取得、設計、規劃等工作，是中央與地方攜手合作興建社宅的典範，也感謝高雄租賃業者在城中城大火發生後，第一時間提供受災戶媒合租屋。

蘇貞昌說，20萬戶社宅相當高難度，目前12萬戶實際興建中社宅雖已完成5萬戶，腳步越來越快，但他希望還要更快，只要是像高雄這樣配合興建社宅的縣市，內政部跟住都中心應大力支持；反過來說有些縣市把原本要蓋社宅的土地賣掉，內政部也應公布效率慢的縣市，中央有責任公布讓市民知道他們的市長沒有盡力蓋社宅，藉此加大縣市配合力道。

陳其邁則表示，鳳松安居及鳳誠安居分別有411戶及320戶，共731戶，且鳳松設有日照中心及幼兒園，鳳誠則設有日照中心等社會服務設施。未來至少有40％以上戶數提供給弱勢、急難救助市民居住，其餘戶數則可出租給有需求民眾。

陳其邁說，中央在這週陸續動土左營崇實、鳳山鳳松及鳳誠3處社會住宅，共有1590戶社宅開工興建。蘇貞昌承諾協助高雄市興建7200戶的社宅，也還有15處在規劃設計中。

國家住都中心簡報指出，鳳松社宅規劃地上14層、地下3層建物，房型有1房266戶、2房106戶、3房39戶；鳳誠社宅規劃地上13層、地下3層，1房192戶、2房84戶、3房44戶，2處社宅公共空間有日照中心、幼兒園、店鋪等，預計將於民國114年1月完工。

住都中心表示，鳳誠、鳳松基地鄰近澄清湖，富含自然景觀與觀光遊憩生活機能。也鄰近高雄長庚醫院以及鎮北國小，擁有豐富就學、醫療資源，適合各年齡層居民入住。同樣導入住都中心社宅興辦一條龍標準配備，包括綠建築、智慧建築、耐震標章與通用化設計等。

社宅 陳其邁 蘇貞昌

延伸閱讀

影／蔡蘇合體出席鳳山社會住宅動土

政院加速推社宅 蘇貞昌：研擬公布不配合的縣市

辯論餘波盪漾 蘇貞昌批黃士修言語暴力 隔空叫陣朱立倫

田曉雯比賽遭言語歧視 陳其邁：裁判欠她一個道歉

相關新聞

蔡昌憲搭配瑪麗主持高雄跨年 五月天跨年也在高雄

高雄市今年跨年晚會號稱集結4金卡司與雙舞台設計，史上「最誇張」，粉絲關切天團「五月天」到底來不來?市長陳其邁今晚在臉書公...

確定了！五月天跨年在高雄 粉絲嗨翻

人氣天團「五月天」跨年是否到高雄開唱，備受關注，五月天所屬的相信音樂公司稍早在臉書發布高雄跨年版演唱會資訊，市長陳其邁立...

好消息！金門花蓮雙向包機12月26日再次啟動 直飛後山

悶壞了，想要出去走走的民眾注意囉！因新冠肺炎疫情中斷的「花蓮金門雙向包機」，第7梯次包機敲定於今年12月26至28日推出...

蔡英文為高雄2社宅動土 強調落實居住正義是重要政策

蔡英文總統偕行政院長蘇貞昌南下為高雄「鳳誠安居」、「鳳松安居」兩處社宅動土，蔡英文盛讚高雄市是中央與地方合作興建社會住宅...

屏東南州迎王熱力登場 迎王文創商品掀兌換熱

屏東縣南州迎王平安祭典今年為第20科辛丑正科迎王年，17日在林邊鄉崎峰村海邊請王儀式後，18至20日於南州鄉及周邊鄉鎮舉...

就要原民婚禮 苦等疫情解禁參加南島婚禮 完成終身大事

來自高雄簡婉琪從小就對原住民文化著迷，5年前偶然參與南島婚禮，下定決心舉辦一場屬於自己的原式婚禮，終於盼到今年第16屆南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。