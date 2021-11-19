高雄鳳山2社宅開工 蔡總統：中央地方合作典範

高雄鳳山2處社會住宅今天動土，共731戶預計114年1月完工。蔡總統致詞時表示，感謝高市府配合，是中央地方合作興建社宅的典範；行政院長蘇貞昌則盼地方加快興建社宅腳步。

高雄鳳山區「鳳誠安居」、「鳳松安居」2棟社會住宅今天下午舉行開工動土典禮，由總統蔡英文主持，包括行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、高雄市長陳其邁、國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群以及眾多民代都到場出席，祈求工程順利進行。

蔡總統在典禮致詞時表示，自己上任後推動「安心住宅計畫」政策，規劃8年興辦20萬戶社宅，其中12萬戶是中央與地方合力興建，8萬戶是包租代管。她稱讚陳其邁率領高雄市政府團隊配合，成立高雄市社宅平台，加速協調土地取得、設計、規劃等工作，是中央與地方攜手合作興建社宅的典範，也感謝高雄租賃業者在城中城大火發生後，第一時間提供受災戶媒合租屋。

蘇貞昌說，20萬戶社宅相當高難度，目前12萬戶實際興建中社宅雖已完成5萬戶，腳步越來越快，但他希望還要更快，只要是像高雄這樣配合興建社宅的縣市，內政部跟住都中心應大力支持；反過來說有些縣市把原本要蓋社宅的土地賣掉，內政部也應公布效率慢的縣市，中央有責任公布讓市民知道他們的市長沒有盡力蓋社宅，藉此加大縣市配合力道。

陳其邁則表示，鳳松安居及鳳誠安居分別有411戶及320戶，共731戶，且鳳松設有日照中心及幼兒園，鳳誠則設有日照中心等社會服務設施。未來至少有40％以上戶數提供給弱勢、急難救助市民居住，其餘戶數則可出租給有需求民眾。

陳其邁說，中央在這週陸續動土左營崇實、鳳山鳳松及鳳誠3處社會住宅，共有1590戶社宅開工興建。蘇貞昌承諾協助高雄市興建7200戶的社宅，也還有15處在規劃設計中。

國家住都中心簡報指出，鳳松社宅規劃地上14層、地下3層建物，房型有1房266戶、2房106戶、3房39戶；鳳誠社宅規劃地上13層、地下3層，1房192戶、2房84戶、3房44戶，2處社宅公共空間有日照中心、幼兒園、店鋪等，預計將於民國114年1月完工。

住都中心表示，鳳誠、鳳松基地鄰近澄清湖，富含自然景觀與觀光遊憩生活機能。也鄰近高雄長庚醫院以及鎮北國小，擁有豐富就學、醫療資源，適合各年齡層居民入住。同樣導入住都中心社宅興辦一條龍標準配備，包括綠建築、智慧建築、耐震標章與通用化設計等。