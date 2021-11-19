好消息！金門花蓮雙向包機12月26日再次啟動 直飛後山

悶壞了，想要出去走走的民眾注意囉！因新冠肺炎疫情中斷的「花蓮金門雙向包機」，第7梯次包機敲定於今年12月26至28日推出，金門縣府也預料將會吸引不少民眾爭相報名，請大家把握機會，趁早規劃旅遊行程。

此波包機由金門縣旅行商業同業公會主推，招攬花蓮鄉親前來金門旅遊，並組織業者組成PAK（聯營模式）聯合出團，名額有限，據了解，不少民眾都早早跟旅行社詢問與下訂。

金門縣政府為推動包機旅遊，去年制定、修訂相關法規，並於7月8日公告「金門縣政府獎助旅行業包機招攬旅客來金門旅行實施要點」，繼10月包機首航，縣長楊鎮浯首次的直航之旅親赴花蓮行銷，花蓮縣長徐榛蔚也於12月回訪，進行縣政交流，簽訂「金門花蓮合作備忘錄」，共同打造「花金旅遊線路」，促進兩縣互惠利多。

後續於去年12月、今年1、4月推出包機4梯次，總計來回飛行24架次，便利兩地鄉親交通與旅遊，帶動包機旅遊市場，創造金門-花蓮航線新話題，並促進縣際交流合作，為兩地合作模式帶入新的方向。

這次包機作業，金門方計有金環球旅行社324-682、九曜旅行社322-711、楓蓮旅行社311-558等3家；花蓮方計有詠莉、全順、花蓮、世邦、東南、翔茂、長伶等7家旅行社合作。鄉親如有意願前往 花東旅遊，或邀請花東親朋好友來訪，可逕洽旅行社，名額有限，報名從速。

縣府觀光處指出，一年多來積極推動包機旅遊，推動縣市合作，開拓新航線，雙向互送客源，期間經歷疫情緊張，取消今年5月和7月的包機安排，在疫情再次和緩，縣府加緊腳步，恢復包機，讓鄉親對外交通和旅遊航點有更多選擇；另外也努力協調增加新航點，未來可望推出新包機航程，拓展地區新旅遊面向。