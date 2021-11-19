蔡英文為高雄2社宅動土 強調落實居住正義是重要政策

蔡英文總統偕行政院長蘇貞昌南下為高雄「鳳誠安居」、「鳳松安居」兩處社宅動土，蔡英文盛讚高雄市是中央與地方合作興建社會住宅的典範。她說，目前第一階段4萬戶社宅已完成，正啟動第二階段8萬戶，內政部已加速盤點全國適合興建社宅的土地。「這不是中央可獨立完成，必須與地方協力，才能完成」。

「鳳誠安居」、「鳳松安居」兩處社宅，相鄰2、300公尺，基地昔日是國防部牛稠埔營 ，預計興建地上13至14層、地下3層大樓，總共提供731戶社會住宅，2025年上旬完工，社區並規劃日照中心、幼兒園與店舖。

蔡英文說，這是住都中心在高雄第二個開工的社宅，落實居住正義是她最重要政策之一，2016年設立8年內20萬戶目標，其中12萬戶新建、8萬戶包租代管。目前第一階段4萬戶已經完成，啟動第二階段8萬戶，內政部正加速盤點全國適合興建社宅的土地。但這不是中央可獨立完成，必須與地方協力才能完成。希望高市府，找出更多的土地與需求，中央會全力配合，給民眾更安心、安全、優質的居住環境。