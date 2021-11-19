明陽中學運動會 2校狗跟著入場笑翻師生
高雄少年矯治學校明陽中學昨舉辦一年一度運動大會，除個人100公尺、400公尺接力、趣味競賽等項目，還多了卡拉OK比賽，班級進場時，2隻校狗奶茶、焦糖也跟著隊伍一起走進操場，現場充滿歡笑，賽前先由校長涂志宏開唱2首歌，期許運動會增進全校師生情誼。
涂志宏表示，明陽中學學生較特殊，無法接觸網路，多數時間只能在班級內，為讓學生享受運動會氣氛，特別舉辦卡拉OK比賽，比賽曲目由學生向音樂課老師列出歌單，音樂課老師再準備歌曲讓學生上課練習，涂志宏運動會當天也獻唱跟往事乾杯、回鄉的我兩首歌曲，帶動現場氛圍。
涂志宏說，學生入場時已在學校2年的校狗焦糖、奶茶主動跟在學生隊伍後面一起進場湊熱鬧，大家哄然大笑，學校老師紛紛拍下難得的畫面。涂表示，每位參加卡拉OK的學生以極富感染力的肢體動作、豐富的表情及苦練多時的歌藝，希望能博得評審的青睞，獲得佳績，現場競爭激烈又有趣。
明陽中學表示，籃球場上也有趣味競賽「天旋地轉」、「騎馬射箭」，考驗班級的向心力，也促使師生間情感融洽，培養互助合作的精神，運動場上學生律動、奔跑與歡笑，交織出健康、快樂與希望，師生合心、和氣、互愛、協力，一起成就了圓滿的運動大會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言