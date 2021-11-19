屏東南州迎王熱力登場 迎王文創商品掀兌換熱

屏東縣南州迎王平安祭典今年為第20科辛丑正科迎王年，17日在林邊鄉崎峰村海邊請王儀式後，18至20日於南州鄉及周邊鄉鎮舉行王駕遶境，21日下午2時15分的王船船遷船遶境，晚上7時有南州迎王特有的科儀習俗「王船合瘟押煞祈安法會」和「過龍虎平安橋改運祈安活動」，燒王船、送王重頭戲於22日凌晨登場；縣府製作的迎王文創商品這幾天又掀起兌換熱潮。

東港東隆宮迎王平安祭上月底落幕後，南州溪洲代天府迎王平安祭典17日登場，請水儀式後，隨即掛上帥旗，遶境林邊崎峰村，大千歲至林邊崎峰村的「祿天宮」供參拜，下午返回南州鄉代天府過五王火儀式，再恭請大千歲入代天府安座，18日起3天的祈福遶境，21日遷王船、22日凌晨燒王船送王返回天庭繳旨，旅外鄉民紛紛返鄉參與；小琉球三隆宮迎王將於12月3日接力登場。

三年一科的屏東三天迎王平安祭典，上月起在東港東隆宮、南州溪洲代天府及琉球鄉三隆宮接力舉行，縣府透過周邊創意紀念品的製作與宣傳，讓更多人認識及了解這項宗教文化；南州迎王17日登場，縣府在溪洲代天府提供平安扇、平安符及辛丑年限定版的屏東迎王乖乖聯名包兌換，又掀起兌換熱，民眾說，平安扇材質有別於一般塑膠扇，竹材呈現既古典又實用，平安符的繡線圖紋精細，還可過香爐、隨身攜帶，請王爺庇佑保平安。