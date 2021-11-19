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就要原民婚禮 苦等疫情解禁參加南島婚禮 完成終身大事

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
簡婉琪與老公陳群皓相識相戀3年，原定去年互訂終身，因為南島婚禮的延期，簡婉琪堅持順延到今年，她還特別詢問老公若不能如期舉行「你願意等我嗎?」，老公笑著說「只要妳喜歡我都等妳」展現甜蜜。記者劉星君／攝影
簡婉琪與老公陳群皓相識相戀3年，原定去年互訂終身，因為南島婚禮的延期，簡婉琪堅持順延到今年，她還特別詢問老公若不能如期舉行「你願意等我嗎?」，老公笑著說「只要妳喜歡我都等妳」展現甜蜜。記者劉星君／攝影

來自高雄簡婉琪從小就對原住民文化著迷，5年前偶然參與南島婚禮，下定決心舉辦一場屬於自己的原式婚禮，終於盼到今年第16屆南島婚禮，簡婉琪與老公陳群皓相識相戀3年，原定去年互訂終身，因為南島婚禮的延期及簡婉琪堅持順延到今年，她還特別詢問老公若不能如期舉行「你願意等我嗎?」，老公笑著說「只要妳喜歡我都等妳」展現甜蜜。

出生在傳統大家庭的簡婉琪、家中三代都是虔誠基督徒的陳群皓，新人原本為了要辦什麼類型的婚禮僵持不下，雙方家長聽到婉琪希望以原住民傳統儀式舉辦婚禮更是強烈反對，儘管受挫，也得不到雙方家長支持，但婉琪想參加南島婚禮的心堅定不搖，為說服家人，她蒐集南島族群婚禮歷年照片、活動紀錄、電子書，透過影片傳統儀式及現場氛圍，獲得雙方家長認同，成功打動家人，如期參加今明兩天舉辦的第16屆南島婚禮。

簡婉琪說，她很喜歡到原鄉部落旅遊，家中有許多原住民風格的擺飾，休閒活動大多參加原鄉部落深度遊程，或體驗原民傳統文化，雖然老公曾抱怨想改變或安排其他行程，但也都會以婉琪的喜好為主。這次婚姻大事尊重婉琪，兩人將在親人的祝福下，舉辦南島婚禮，簡婉琪開心說，「自己真的是最幸福的新娘」。

今年南島族群婚禮今明兩天屏東縣霧台鄉舉辦，有4對新人參加，部落族人以傳統的方式，將自霧頭山阿禮部落的水源地汲取最甘甜、純淨的泉水送達會場，供作釀製小米酒的原料；這醰以小米、紅藜傳統工法釀製的小米酒，將在婚禮當天開封，是現場最令人期待的禮物，也是為新人預備的最佳獻禮。

婚禮除安排精彩的歌舞演出外，特別為新人設計抬轎進場、貴族下聘儀式、配戴頭飾、新人敬酒祝福、圍舞、盪鞦韆等婚儀項目，呈現魯凱族最傳統婚禮進行式；婚禮結束後，將以獨特的風味餐宴邀請與會的來賓，分享兒女成長的喜悅。

簡婉琪與老公陳群皓相識相戀3年，原定去年互訂終身，因為南島婚禮的延期，簡婉琪堅持順延到今年，她還特別詢問老公若不能如期舉行「你願意等我嗎?」，老公笑著說「只要妳喜歡我都等妳」展現甜蜜。記者劉星君／攝影
簡婉琪與老公陳群皓相識相戀3年，原定去年互訂終身，因為南島婚禮的延期，簡婉琪堅持順延到今年，她還特別詢問老公若不能如期舉行「你願意等我嗎?」，老公笑著說「只要妳喜歡我都等妳」展現甜蜜。記者劉星君／攝影
簡婉琪與老公陳群皓相識相戀3年，原定去年互訂終身，因為南島婚禮的延期，簡婉琪堅持順延到今年，她還特別詢問老公若不能如期舉行「你願意等我嗎?」，老公笑著說「只要妳喜歡我都等妳」展現甜蜜。記者劉星君／攝影
簡婉琪與老公陳群皓相識相戀3年，原定去年互訂終身，因為南島婚禮的延期，簡婉琪堅持順延到今年，她還特別詢問老公若不能如期舉行「你願意等我嗎?」，老公笑著說「只要妳喜歡我都等妳」展現甜蜜。記者劉星君／攝影

婚禮 原住民 屏東縣

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