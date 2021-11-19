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慶祝世界廁所日 中油副總經理:加油站廁所大門永遠敞開

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
中油副總經理廖惠貞（第一排左）、千越集團董事長許振生（第一排右）等人轉動地球儀，象徵世界一切好轉。記者陳玫伶／攝影
中油副總經理廖惠貞（第一排左）、千越集團董事長許振生（第一排右）等人轉動地球儀，象徵世界一切好轉。記者陳玫伶／攝影

台灣中油公司今天上午串聯全台各直營站與加盟體系加盟站員工響應「11月19日世界廁所日」，高雄場次由中油副總經理廖惠貞帶領，廖惠貞表示，過去「廁所」二字在正式場合難登大雅之堂，在聯合國多年推動下，公廁文化登上聯合國永續經營的目標，疫情期間中油廁所不關門，「方便之門永遠為大家敞開」。

廖惠貞致詞表示，過去廁所二字難以啟齒，中油良好公廁文化由前董事長郭進財開始推動，記得有一次與郭進財到卡達出差，與卡達能源處長用餐時，郭進財突然說想使用廁所，當時她就覺得這樣直接說出來不太好意思，但20多年前聯合國在100多個會員倡議下，推廣世界廁所文化，中油也樂意配合。

廖惠貞說，推廣至今大家有目共睹，中油體系的加油站廁所明亮、整潔，讓上廁所成為一種享受，今天與台北內湖加油站主場、台中、苗栗、高雄、澎湖各加油站連線慶祝世界廁所日，疫情三級警戒期間，全台各公廁都關上門，但中油加油站廁所不關門，加強清掃消毒，永遠為大家敞開。

高雄市經發局專門委員楊華中、高雄市環保局環衛科長陳偉德代表市府出席。陳偉德表示，聯合國永續發展指標第6個項目（SDGs 6）為潔淨的衛生，中油公司與世界接軌，致力公廁維護及提供舒適環境，高市環保局每年也編列經費致力公部門廁所改善，高市上月辦績優公廁評比，即發現中油加油站有7間入選績優單位，足見公廁文化的深耕。

千越集團董事長許振生表示，早期每年舉辦廁所競賽時，大家清潔維護水準都差不多，只要稍微用心就能獲獎，但從去年起水準普遍提升，考評官變成要挑出哪一站的缺失最少才能評比成績，雖然廁所是最不引人注目的，但能做到讓顧客能安心舒適的使用，才能讓顧客對中油產生高度信賴。

台灣中油公司今天上午串聯全台各直營站與加盟體系加盟站員工響應「11月19日世界廁所日」，高雄場由中油員工跳舞扮演「洗刷刷」清潔工。記者陳玫伶／攝影
台灣中油公司今天上午串聯全台各直營站與加盟體系加盟站員工響應「11月19日世界廁所日」，高雄場由中油員工跳舞扮演「洗刷刷」清潔工。記者陳玫伶／攝影
台灣中油公司今天上午串聯全台各直營站與加盟體系加盟站員工響應「11月19日世界廁所日」，與全台各加油站現場視訊直播連線。記者陳玫伶／攝影
台灣中油公司今天上午串聯全台各直營站與加盟體系加盟站員工響應「11月19日世界廁所日」，與全台各加油站現場視訊直播連線。記者陳玫伶／攝影
台灣中油公司今天上午串聯全台各直營站與加盟體系加盟站員工響應「11月19日世界廁所日」，由中油副總經理廖惠貞（左一）頒發感謝狀。記者陳玫伶／攝影
台灣中油公司今天上午串聯全台各直營站與加盟體系加盟站員工響應「11月19日世界廁所日」，由中油副總經理廖惠貞（左一）頒發感謝狀。記者陳玫伶／攝影
台灣中油公司今天上午串聯全台各直營站與加盟體系加盟站員工響應「11月19日世界廁所日」，多名中油體系成員出席。記者陳玫伶／攝影
台灣中油公司今天上午串聯全台各直營站與加盟體系加盟站員工響應「11月19日世界廁所日」，多名中油體系成員出席。記者陳玫伶／攝影

中油 加油站

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