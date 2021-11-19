田曉雯比賽遭言語歧視 陳其邁：裁判欠她一個道歉

東京帕運桌球銅牌女將田曉雯上週參加全國桌球錦標賽遭到裁判言語歧視，高雄市長陳其邁今天也為高雄子弟發聲，他說，平權還有很長的路要走，認為裁判欠田曉雯一個道歉。

東京帕運桌球銅牌女將田曉雯上週在花蓮參加全國桌球錦標賽，賽前為避免誤會，主動告知裁判因身障原因手法翻正，沒想到裁判竟回她：「妳殘障應該去參加殘障的比賽，不應該來參加這個比賽。」

教練蔡貴蘭心疼選手，在臉書上寫下事情經過，強調：「希望給身心障礙者更友善的環境。」替田曉雯發聲，引起各界關注；主辦單位也介入調查。

田曉雯是高雄人，這次比賽也是代表國立高雄大學參賽，陳其邁得知後，第一時間致電關心，18日也在臉書貼文指出，在共融的現代多元社會，不應用殘障稱呼身障選手，且也應讓身障者有相同的學習與運動權利。

陳其邁今天接受在市議會接受媒體採訪表示，田曉雯是非常開朗活潑的女孩，但昨天致電聽得出來她還是很挫折，安慰她要加油，社會上還是非常多人支持身障朋友。

陳其邁說，身為高雄市長，很替她抱不平，認為裁判欠田曉雯一個道歉，言語歧視不只打擊到田曉雯，也同樣打擊到很多傑出的帕運運動選手。

陳其邁表示，平權還有很長的路要走，希望裁判不只要向田曉雯道歉，若能出面向她加油打氣，對體育界會是正向力量。