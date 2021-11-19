公民團體抗議高雄兒虐頻傳 市府：加強監管

高雄近期托育教保機構兒虐事件頻傳，引發公民團體陳情抗議。高市府今表示，會加強相關單位的稽核與評鑑，並會持續提高師生比、提供工作人員心理輔導，避免類似情況再發生。

滿天星婦女團體與全國教保產業工會等多個公民團體今天到高雄市議會前舉辦「兒之虐、兒之殤，誰之過？」記者會陳情，近日高雄的托嬰中心、幼兒園頻傳兒童虐待事件，要求市府加強監管幼托機構。

高雄市政府教育局長謝文斌、社會局長謝琍琍今天在議會接受媒體聯訪。謝文斌表示，加強聯合稽查與評鑑，排除幼兒不當對待情況，確保幼兒園公共安全。

謝琍琍則說，會加強裝設、稽查監視錄影帶，掌握是否有不當對待兒童。謝琍琍說明，目前托嬰中心已經100％裝設監視器，保母部分會持續鼓勵裝設。

謝琍琍表示，將建立保母或托嬰中心工作人員的心理輔導諮詢專線，並辦理因應緊急事件的訓練。今年8月，高雄公托師生比已提升到1比4，也有不少私人托嬰中心達此師生比，未來會再持續努力。

教育局也發布新聞稿表示，會針對違規幼兒園依法懲處、公告及退場，也與社政、警政系統建立連結警示機制，杜絕不適任人員繼續在不同幼兒園流動及服務。

教育局表示，會提供園內設施設備、專業增能、心理衛生支持及人事管理等多面向的經費補助與資源，並設置教保輔導團到園提供專業諮詢與協助，持續改善幼兒園服務品質。

教育局指出，持續增設公立及非營利幼兒園，輔導符合條件的私立幼兒園加入準公共幼兒園。110學年度規劃建置公共化幼兒園供應量比率已達4成，平價化教保服務供應比率近9成。

滿天星婦女團體等公民團體陳情表示，虐童、超收、任用不具資格的幼托工作者，往往是三位一體；除了嚴懲、謾罵、辭退這些不適任工作者、公布違規機構黑名單等補破網的方式外，更應加強監管，降低照顧比例至托嬰中心1比4、幼兒園1比13，並推動托育教保機構資訊透明化、提升公共托育教保機構比例。