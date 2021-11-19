「屏東聖誕節」粉紅夢幻將試燈

「2021屏東聖誕節」將於26日在屏東公園以粉紅系列夢幻登場，為讓民眾提前感受耶誕氛圍，縣府在今天晚間試燈。

每年「屏東聖誕節」在百年屏東公園妝點的燈飾，都成打卡熱點，屏東縣政府新聞稿表示，今年首創橫跨道路的「星光大道」，裝滿彩色燈飾隧道掛上滿滿的星星；還有一整片燈海搭配甜甜圈、珠寶箱等造景，絢爛精美的燈飾，讓屏東搖身一變成為夢幻國度。

縣府傳播暨國際事務處表示，今年「屏東聖誕節」主打「夢幻聖誕」，屏東公園自耶燈飾施工以來，即在網路上掀起討論熱潮。

傳播處表示，活動現場除有高達12公尺的主燈「冰雪城堡」、幻彩奪目的「魔幻路徑」外，還有網美打卡聖地「星光飛舞」及高達10公尺的「奇想樹屋」等燈飾，公園籠罩在粉紅泡泡的耶誕氛圍中。

傳播處指出，去年在屏東公園對面天主教堂設置十字架燈飾，大受民眾好評，今年更加碼在屋頂上放置耶誕老公公，讓街道也充滿耶誕節氣氛。

傳播處指出，今年共有17組燈組，活動自26日正式點燈後，絢麗燈飾展覽將至明年1月2日；另外，系列活動12月每週末及12月24日至26日期間，將有一連串的音樂演出、魔術秀、屏東下雪了、免費耶誕主題拍貼機及親子互動活動。

其中，12月24日至26日還各有充滿異國風情的耶誕市集、蔥寶小火車、咖啡杯等，陪大家一同渡過豐富的耶誕節，相關耶誕活動詳情可上屏東縣政府官網查詢。