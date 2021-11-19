高市違規私幼3成是準公幼 6都居冠 市府允強化稽查

滿天星婦女團女團體聯盟等多個高團體今早赴高雄市議會遞交「幼托機構兒虐事件」政策建言書，為兒童權益發聲，民團指出，6都中約3成私幼都曾違規，每5家違規的私幼，就有一間是準公共幼兒園，幼托機構虐童、超收、任用不合格幼托工作者時有所聞，呼籲政府正視幼托結問題。高市教育局長謝文斌表示，主管機關將加強稽查，盼所有幼兒園都能排除不當對待。

這份政策建言書共有26個民間團體參與連署，今早十多個社團代表聚於高雄市議會前廣場，疾呼善待受托的幼兒。民團指出，政府監管不力，以致幼托機構虐童等事件層出不窮，而超收情形更讓幼托工作者照顧量超過負荷，演成情緒失控以致反而傷害幼童。其中高市違規私幼中，約29%是加入準公共的幼兒園，在六都中占比最高。不合格師資，占約15%。

針對民間團體反映，高市教育局長謝文斌說，站在主管機關立場將會加強稽查，其中公安檢查也會聯合警政、消防及衛生單位一起稽查，希望所有幼兒園都能排除不當對待。

社會局長謝琍琍指出，仁武兒虐案發生時，社會局已跨局處名會討論，目前托嬰中心百分之百裝設監視器，保母這一塊則會補助鼓勵裝設，以保障孩子安全。另從監視影帶可發現，砽有一些不很適當行為，未來也會加強稽查。