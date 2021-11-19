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屏東潮州社福園區「潮好玩幸福村」共融公園、親子空間

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣飛夢林家園最早進駐潮州社福園區，縣議員許馨勻說，隨社福園區各種建設進駐後，飛夢林學園的空間是園區舊有建物經常漏水等，教室空間更顯窘困。縣府表示，已經規畫相關修繕工程。圖／屏縣府社會處提供
屏東縣飛夢林家園最早進駐潮州社福園區，縣議員許馨勻說，隨社福園區各種建設進駐後，飛夢林學園的空間是園區舊有建物經常漏水等，教室空間更顯窘困。縣府表示，已經規畫相關修繕工程。圖／屏縣府社會處提供

屏東縣府將潮州鎮閒置忠誠營區營舍空間打造社福天地，10年前成立飛夢林家園、學園，照顧弱勢兒少，縣府規畫在社福園區設共融公園、大人館、小孩館、輔具中心、日照中心等，讓園區設施更完善，預計今年底將完工啟用，縣長潘孟安說，潮州社福園區將更名「潮好玩幸福村」定位為社福、教育、親子空間，盼能成為潮州後花園。

屏東縣議員許馨勻今縣議會總質詢，關注潮州社福園區設置與飛夢林家園、學園運作情況。許馨勻說，飛夢林家園、學園都是最早在社福園區內，隨社福園區各種建設進駐後，飛夢林學園的空間是園區舊有建物經常漏水等，教室空間更顯窘困。

許馨勻說，飛夢林學園照顧國小五年級到國中九年級，針對學習不適應，家庭功能薄弱男性高關懷學生，學校提出轉介，進而到飛夢林學園學習，國中畢業後縣府有銜接措施，憂心高中三年是空窗期。

縣長潘孟安說，未來會朝高職學校做媒合，朝此方面努力。社會處長劉美淑說，飛夢林學園現有10名學生，學生國中畢業後，社工會依循孩子們興趣，協助相關學校銜接，有些孩子朝自立生活，飛夢林學園委辦基金會也有設自立宿舍，學生們也可能轉安置到其他機構，或返回原生家庭生活。

縣長潘孟安說，社福園區當初是閒置營區，飛夢林進駐後，縣府針對園區整體規畫，也發現學員教室空間窳陋不堪，常漏水修繕，縣府已完成工程相關設計，預計明年初可以發包工程，改善學員教室情況，也會與共融公園啟用後，做工程圍籬適度區隔。

潘孟安說，潮州社福園區更名為「潮好玩幸福村」，有大人小孩館舍，營造老幼共學，定位為社福、教育共融設施，之後也會有商業設施，提供年輕人策展廊道、市集，打造多元園區，也同步規畫光春路與台鐵博物館連結道路拓寬串連，讓園區達到社會福利全人共融、觀光休閒空間。

屏東縣潮州社福園區更名為「潮好玩幸福村」，設置共融公園等設施，預計今年底完工啟用。圖／屏縣府社會處提供
屏東縣潮州社福園區更名為「潮好玩幸福村」，設置共融公園等設施，預計今年底完工啟用。圖／屏縣府社會處提供
屏東縣潮州社福園區更名為「潮好玩幸福村」，設置共融公園等設施，預計今年底完工啟用。圖／屏縣府社會處提供
屏東縣潮州社福園區更名為「潮好玩幸福村」，設置共融公園等設施，預計今年底完工啟用。圖／屏縣府社會處提供
屏東縣潮州社福園區更名為「潮好玩幸福村」，設置共融公園等設施，預計今年底完工啟用。圖／屏縣府社會處提供
屏東縣潮州社福園區更名為「潮好玩幸福村」，設置共融公園等設施，預計今年底完工啟用。圖／屏縣府社會處提供

潘孟安 屏東縣 漏水

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