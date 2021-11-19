高市大社鐵皮屋非法堆置廢棄物 高市環保局開罰

高雄大社區一處廠房今年6月間被發現堆置廢棄物，疑從事廢棄物清除處理，高市環保局獲報後報請橋頭地檢署偵辦，檢調11月16日搜索，查獲龔姓業者未經許可從事廢棄物清理及貯存，以違反廢棄物清理法第41條暨同法第46第3、4款刑責，廢棄物產源事業則以未依規定委託合法清除、處理等規定，分別依法開罰2萬4千元至10萬8千元不等。

高市環保局表示，龔姓業者承租大社區廠房，向某鐵線公司等數十家公司收受廢油混合物及廢潤滑油，非法堆置廠房內及鄰近空地，再將廢油打入桶槽，將廢油混合物分離成油、水、廢油泥後，把乾淨油品賣給不特定對象，並將廢油泥堆置在廠房內。

環保局進一步調查，發現業者未領有廢棄物再利用檢核及清除處理許可，即私自從事廢棄物清除處理行為，違反廢棄物清理法第41條暨同法第46條第3、4款。另4家廢棄物產源事業，則因未委託合法清除業處理或再利用廢棄物，已違反廢棄物清理法第28條第1項等相關規定，分別開罰新台幣2萬4千元、4萬2千元、9萬元及10萬8千元。