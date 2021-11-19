快訊

等了12年傅崐萁重回國民黨！黨務高層證實案子已通過

爆韓國瑜曾入少年觀護所 台聯黨主席判要賠60萬並道歉

屏東勝利星村成功區招商 25日辦說明會

中央社 / 屏東縣19日電

屏東縣政府辦理勝利星村創意生活園區成功區第2區招商徵選，共釋出16戶歷史建築，25日下午3時30分在屏東縣立圖書館總館舉辦招商說明會。

縣府文化處今天發布新聞稿表示，這次崇仁成功區第2區共有16戶公開徵選，於11月26日、12月3日開放現場看屋，收件至12月17日下午5時截止，只要是具有中華民國國籍且有行為能力的自然人，或依公司法成立的公司或其他依法申請設立的行號店家，或社團法人、財團法人都可申請。

屏東縣政府歡迎旅宿、生活創意、工藝推廣、社會設計、藝術跨界、風格通路的品牌、社會企業、文化藝術、展覽策劃等業者踴躍投件。

文化處表示，屏東勝利星村創意生活園區包括勝利及崇仁成功區眷村合計69棟歷史建築，除了歷史的保留，更吸引多元新創產業，目前已有58戶餐飲、獨立書店、視覺藝術、時尚設計、音樂及表演藝術等各品牌業者進駐營運。

文化處表示，勝利星村除了屏東在地老字號的品牌展店創新意，也成為青年返鄉創業、創意伸展的圓夢基地，歡迎有志成為「屏東名片」的優秀品牌、商家報名參與，報名網址：https://reurl.cc/52Xyl7。

屏東縣政府 品牌

延伸閱讀

屏東枋山死亡車禍「重機直插賓士」 資深車迷推估時速達216

漁船屏東琉球鄉擱淺 船長漂流10小時被救起

影／屏東南州迎王平安遶境 醉漢亂入轎班爆發衝突

屏東勝利星村成功區第二區11/25招商說明會

相關新聞

高市大社鐵皮屋非法堆置廢棄物 高市環保局開罰

高雄大社區一處廠房今年6月間被發現堆置廢棄物，疑從事廢棄物清除處理，高市環保局獲報後報請橋頭地檢署偵辦，檢調11月16日...

屏東潮州社福園區「潮好玩幸福村」共融公園、親子空間

屏東縣府將潮州鎮閒置忠誠營區營舍空間打造社福天地，10年前成立飛夢林家園、學園，照顧弱勢兒少，縣府規畫在社福園區設共融公...

台積電進駐北高雄 教育局在楠梓、橋頭規畫3地設校

高雄市今年13所國小實施總量管制，楠梓區援中國小、右昌國小也有列入。議員李雅芬說，楠梓區人口增長，今年援中國小因總量管制...

屏東勝利星村成功區第二區11/25招商說明會

屏東勝利星村創意生活園區，包括勝利、崇仁成功區眷村，共有69棟歷史建築，歷史的保留下，吸引多元新創產業，目前有58戶餐飲...

城中城事件殷鑑 高雄逾50年慈愛大樓也喊要都更

高雄市楠梓區慈愛大樓屋齡超過50年，房舍老舊破敗，且有水泥剝落情形，住戶希望整合重建，副市長林欽榮昨前往會勘，訂2周內辦...

柴山阿朗壹祕境毀了 礁石遭噴紅漆

高雄壽山國家自然公園西側的「柴山阿朗壹」祕境景色優美，但近日從廢棄碉堡往濱海路沿途的礁石竟遭人以紅漆噴上箭頭指示，大殺風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。