屏東勝利星村成功區招商 25日辦說明會

屏東縣政府辦理勝利星村創意生活園區成功區第2區招商徵選，共釋出16戶歷史建築，25日下午3時30分在屏東縣立圖書館總館舉辦招商說明會。

縣府文化處今天發布新聞稿表示，這次崇仁成功區第2區共有16戶公開徵選，於11月26日、12月3日開放現場看屋，收件至12月17日下午5時截止，只要是具有中華民國國籍且有行為能力的自然人，或依公司法成立的公司或其他依法申請設立的行號店家，或社團法人、財團法人都可申請。

屏東縣政府歡迎旅宿、生活創意、工藝推廣、社會設計、藝術跨界、風格通路的品牌、社會企業、文化藝術、展覽策劃等業者踴躍投件。

文化處表示，屏東勝利星村創意生活園區包括勝利及崇仁成功區眷村合計69棟歷史建築，除了歷史的保留，更吸引多元新創產業，目前已有58戶餐飲、獨立書店、視覺藝術、時尚設計、音樂及表演藝術等各品牌業者進駐營運。

文化處表示，勝利星村除了屏東在地老字號的品牌展店創新意，也成為青年返鄉創業、創意伸展的圓夢基地，歡迎有志成為「屏東名片」的優秀品牌、商家報名參與，報名網址：https://reurl.cc/52Xyl7。