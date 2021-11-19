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高雄壽山動物園 添2保育員生力軍

中央社 / 高雄19日電

壽山動物園今天宣布，保育人力添2生力軍，遞補屆齡退休人力；園方表示目前正安排訓練，期盼讓動物保育員可發揮所長，完備動物照護。

壽山動物園今天發布新聞稿表示，11月有2名保育員新報到，目前分別到飼料倉庫區與大象區實習。

其中，紀姓保育員曾在其他動物園服務，有多年野生動物照養經驗。紀小姐說，在照養動物經歷中，印象最深的是，要透過給予獎勵訓練動物習慣觸摸、增加對保育員的信任，以便在後續有需要時可以順利觸診、照超音波或抽血打針，讓動物在醫療過程中不過度緊迫。她也希望，未來有機會能再接觸到不同種動物的訓練、為動物量身設計環境豐富化的設施，增進動物福利。

籃姓保育園則是動物相關科系畢業。他說，能被錄取很幸運，有機會回到飼養相關工作；尤其現在被指派照顧非洲象「阿里」，希望自己能快快獲得阿里的信任、成為動物們最佳的生活夥伴，並希望透過互動，觀察動物的需求。

高雄市政府觀光局指出，壽山動物園有22名負責動物照養的保育員，除需要有照顧動物的基本常識，還要有愛心及體力跟耐性；新進保育員也將於各區輪調學習，讓保育員有機會多學習，也希望陸續加入的保育員新血能帶給動物園新的活力與新氣象。

動物園 非洲

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