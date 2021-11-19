台積電進駐北高雄 教育局在楠梓、橋頭規畫3地設校

高雄市今年13所國小實施總量管制，楠梓區援中國小、右昌國小也有列入。議員李雅芬說，楠梓區人口增長，今年援中國小因總量管制導致71位小一新生改分發其他學校，高雄大學特定區內沒有任何國中，學生全部要跨區就讀，未來台積電進駐預計會帶來3萬多人，應提早規畫。市長陳其邁表示，特定區內有塊4公頃國中預定地，相關單位評估中。教育局另表示，因應科技產業進駐，著手在楠梓、橋頭規畫3處設校地點。

高市議會今日總質詢，議員李雅芬指出，高雄大學特定區（中興、中和、藍田等里）330公頃，早年是魚塭與稻田，當年人口數僅2460人，目前大樓約73棟、人口1萬7611人，未來橋科、台積電預期會帶來就業人口，預估5年內倍增至4萬人。

李雅芬說，援中港地區從民國45年併入楠梓區至今來只有一所援中國小，未設國中、派出所、消防隊、里民活動中心與聯合辦公室，公園仍有七處未開闢；今年 明年會有145名小一生要改去鄰近的右昌、加昌、翠屏、莒光等國小就讀，最遠到4.1公里，短中長期的解決方案為何？特定區有平均地權基金可用，要妥善規畫公共設施。

市長陳其邁表示，高雄大學與援中港一帶是楠梓區發展最快的地方，台積電或橋科人口可能進駐，最近增設學校區域原本沒有橋科，但被他退回，已請都發局與教育局針對學校保留地重新檢討，以因應產業進駐、企業安家與學生就學。另有關國中部分，高雄大學特定區有一塊4公頃左右的國中預定地，會請相關局處超前部署，以容納未來援中港或梓官區增加人口。

針對台積電進駐高雄，高市教育局著手進行設校，爭取科學實中、推動雙語教育。教育局表示，預期就業人口增加將帶動學生就學需求，教育局已在楠梓、橋頭等鄰近行政區規畫3處設校地點，以符應未來學生就學需求，讓學生得就近入學。