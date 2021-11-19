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為2022高雄燈會暖身 全台最大彩繪村亮麗迎賓

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導

高雄苓雅國際街頭藝術節不只是藝術節，更是高雄一日遊的好選擇！近200面彩繪外牆將老舊文教特區華麗變身，絕對不容錯過的光影驚奇體驗，讓鬧著玩節目主持人黃云歆Tannie帶你現場搶先看。

今年苓雅國際街頭藝術節結合市府綠園道啟用，除了正義車站周邊的彩繪牆面，更擴大藝術版圖至鄰近建軍里建軍路，經府前路及中山西路至衛武迷迷村。來自25個國家、超過83位藝術家在高雄留下絢麗筆觸，不用出國，來這裡，就能欣賞國際級的作品。

最特別的是187面大型建物牆面彩繪，讓你無論走在哪條巷弄，都會被彩繪藝術包圍著！且每幅作品風格主題都不一樣，今年更設置6幅互動擴增實境，讓藝術從牆壁上跳出來；只要用手機掃描QR code，牆上的深海魚立即活靈活現躍然於手機螢幕上。

今年高雄苓雅國際街頭藝術節的另一項重要任務，就是為2022台灣燈會回歸高雄暖身。整體活動融入「光」的元素，不但有台灣燈會logo的GOBO燈步道增色，還有夜間燈光投射主題壁畫上；綠園道涵洞也設置了氣氛滿點的燈光，沿著綠園道回程漫步，更添一份光之美的回味。

苓雅區公所表示，苓雅區自2016年起即以「藝文」為社區「回春」，一手催生國際街頭藝術節，並推出大型牆面彩繪「迷迷村」，意味對於「迷人且迷幻」之村的期待。各里長更協同社區長輩全民投入蛻變行動，從水溝、路面到街道，注入綠美化元素，當地居民關係因此更為緊密，也凝聚共好意念。

苓雅區公所強調，苓雅國際街頭藝術節每年不斷創新，累積了豐厚的藝術能量，2016年催生亞洲最高畫作、2017年獲MONTANA LOOKBOOK國際雜誌報導、2018年榮獲全球品牌管理協會「台灣城鎮品牌形象設計經營獎」形象設計經營獎。

今年苓雅國際街頭藝術節結合2022台灣燈會意象，搭配綠園道涵洞燈光造景，讓白天、夜晚都精彩可期。更多高雄苓雅區街頭藝術節活動詳情，可至苓雅區公所臉書粉絲專頁查詢。

藝術節 台灣燈會 品牌

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