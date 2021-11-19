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屏東勝利星村成功區第二區11/25招商說明會

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣勝利星村創意生活園區成功區第二區招商徵選，釋出16戶歷史建築，11月25日下午舉行招商說明會。圖／屏東縣府提供
屏東縣勝利星村創意生活園區成功區第二區招商徵選，釋出16戶歷史建築，11月25日下午舉行招商說明會。圖／屏東縣府提供

屏東勝利星村創意生活園區，包括勝利、崇仁成功區眷村，共有69棟歷史建築，歷史的保留下，吸引多元新創產業，目前有58戶餐飲、獨立書店、視覺藝術等品牌業者進駐營運。成功區第二區招商徵選，釋出16戶歷史建築，縣府11月25日下午3點半在屏東縣立圖書館總館舉辦招商說明會，歡迎有志成為「屏東名片」的優秀品牌、商家報名參與，報名網址

文化處指出，屏東勝利星村創意生活園區內，有69棟歷史建築，已有58戶餐飲、獨立書店、視覺藝術、時尚設計、音樂及表演藝術等各品牌業者進駐營運，除屏東在地老字號的品牌展店創新意，也成為青年返鄉創業、創意伸展的圓夢基地。

文化處表示，崇仁成功區第二區有16戶公開徵選，11月26日、12月3日開放現場看屋，收件至12月17日下午5時截止，只要是具有中華民國國籍且有行為能力之自然人，或依我國公司法成立的公司或其他依法申請設立的行號店家，或社團法人、財團法人皆可申請。

縣政府歡迎旅宿、生活創意、工藝推廣、社會設計、藝術跨界、風格通路之品牌、社會企業、文化藝術、展覽策劃等業者踴躍投件。一起開拓歷史場域活化再利用的新契機。詳情請上「勝利星村創意生活園區」官方臉書、官網查詢或電洽勝利星村營運所08-7320567。

屏東縣勝利星村創意生活園區成功區第二區招商徵選，釋出16戶歷史建築，11月25日下午舉行招商說明會。圖／屏東縣府提供
屏東縣勝利星村創意生活園區成功區第二區招商徵選，釋出16戶歷史建築，11月25日下午舉行招商說明會。圖／屏東縣府提供
屏東縣勝利星村創意生活園區成功區第二區招商徵選，釋出16戶歷史建築，11月25日下午舉行招商說明會。圖／屏東縣府提供
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歷史建築 屏東縣

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