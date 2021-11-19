屏東勝利星村成功區第二區11/25招商說明會

屏東勝利星村創意生活園區，包括勝利、崇仁成功區眷村，共有69棟歷史建築，歷史的保留下，吸引多元新創產業，目前有58戶餐飲、獨立書店、視覺藝術等品牌業者進駐營運。成功區第二區招商徵選，釋出16戶歷史建築，縣府11月25日下午3點半在屏東縣立圖書館總館舉辦招商說明會，歡迎有志成為「屏東名片」的優秀品牌、商家報名參與，報名網址。

文化處指出，屏東勝利星村創意生活園區內，有69棟歷史建築，已有58戶餐飲、獨立書店、視覺藝術、時尚設計、音樂及表演藝術等各品牌業者進駐營運，除屏東在地老字號的品牌展店創新意，也成為青年返鄉創業、創意伸展的圓夢基地。

文化處表示，崇仁成功區第二區有16戶公開徵選，11月26日、12月3日開放現場看屋，收件至12月17日下午5時截止，只要是具有中華民國國籍且有行為能力之自然人，或依我國公司法成立的公司或其他依法申請設立的行號店家，或社團法人、財團法人皆可申請。