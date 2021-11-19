城中城事件殷鑑 高雄逾50年慈愛大樓也喊要都更

高雄市楠梓區慈愛大樓屋齡超過50年，房舍老舊破敗，且有水泥剝落情形，住戶希望整合重建，副市長林欽榮昨前往會勘，訂2周內辦理結構鑑定，短期內透過社區營造方式營造環境，長期則設立都更工作站，促社區新生。

楠梓區後昌路與加昌路口的慈受大樓建於1971年，共有7棟4層樓公寓，244戶，當年優先出售給中低收入戶，每戶約6.4坪至10.6坪，南北兩基地總面積為7295平方公尺，分屬第五種商業區及第二種特定商業區。

當地秀昌里長張明全表示，慈愛大樓房舍較老舊破敗，空間狹小、水泥剝落嚴重，住戶期盼重建，他周意擔任更新會發起人。副市長林欽榮及議員陳善會昨天前往現勘，預訂2周內辦理結構鑑定。

林欽榮表示，都市更新需要住戶同心協力才能成功，為了社區居民清楚掌握都更重建的方向，市府提出了自主都更「五八八」三步驟輔導專案，依序是取得50%的所有權人同意成立更新會、籌措財源，80％所有權人同意，即可向中央申請補助辦理更新事業，最後透過更新會討論整合事業及權利變換計畫，經80％所有權人同意，就可報市府大會審議。