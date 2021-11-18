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「給阿媽的一封信」高雄首發 用藝術推動人權課程

中央社 / 高雄18日電

入圍第58屆金馬獎最佳紀錄片「給阿媽的一封信」，是全國知名跨領域課程「島嶼的集體記憶」發源點，計畫發起人兼導演陳慧齡今天透過公演放映會，探討電影涵蓋的各項教育議題。

放映會在高雄電影館舉行，包含雄女校友會、三餘書店團隊、台灣歷史博物館及衛武營等代表共聚一堂，共同探討電影裡涵蓋的各項重要教育議題，並邀請多名被攝者及其家人觀影。白色恐怖政治受難者黃溫恭的二女兒、黃春蘭教授也是座上賓，觀眾跟著電影彷彿又進入台灣歷史的時光隧道中，現場有笑有淚，場面動人。

高雄市政府教育局新聞稿表示，「給阿媽的一封信」由旅法女導演陳慧齡執導，今年入圍第58屆金馬獎最佳紀錄片，目前已知獲得28屆台灣國際女性影展金獎，法國"Les Rimbaud du Cinéma"影展最佳紀錄片獎、最佳原創電影配樂獎，另入圍2021全亞洲獨立電影節等。

陳慧齡在出國留學念電影前，曾任教新北市徐匯中學，深知各項議題的深根發酵應由教育著手，在學成歸國後著手拍攝「給阿媽的一封信」，同時推動「島嶼的集體記憶」跨領域課程，帶著全台學子在課程中發現自己的家族歷史，勾勒家族記憶樣貌，匯聚台灣發展的時代臉譜，並鼓勵學子勇敢與世界交換來自台灣的故事。

陳慧齡今天提到，在「給阿媽的一封信」影片中，看到台灣新生代學會用藝術寫史抵抗遺忘，用藝術悼念死者撫慰生者，用藝術串接過去與未來。

她說，台灣人可以對世界做出極大貢獻，其一就是轉型正義的實踐。「我們正可用藝術去說好台灣的故事，尤其是白恐記憶與轉型正義曲折的歷程」。台灣新生代將在藝術行動中，建構出當代觀點，用深刻啟發人心的故事跟世界交朋友。

在回台之前，陳慧齡還沒入圍金馬獎最佳紀錄片的光環，但她毛遂自薦，自行接洽各縣市人權議題輔導團，目前已舉辦10多場人權教育研習。此外，她也爭取到不同教學階段近50多位教師合作意願，以「給阿媽的一封信」為教材，開發人權課程。「找到100位教師合作，開發具備藝術行動的人權課程」是她最大心願。

「島嶼的集體記憶」課程自2016年起獲得高雄市教育局支持，2019年起更獲得教育部國教署補助，開始做全國性課程推動，至今足跡已踏及17個縣市、150間學校，超過1萬2000名學生受課程影響，追尋建構無數家族故事；自今年起推動的「偏鄉講堂」預計巡迴10所偏鄉學校，帶偏鄉孩子探訪鮮為人知的家族故事，並體驗用藝術寫歷史的重要歷程。至於第58屆金馬獎最佳紀錄片將於11月27日頒獎揭曉。

電影 紀錄片

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