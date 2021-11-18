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加速慈愛平價宅重建 高市「五八八」都更重建

中央社 / 高雄18日電
高雄市楠梓區平價住宅「慈愛大樓」屋齡逾50年，地方期盼加速都更重建。高雄市副市長林欽榮18日表示，市府提出自主都更「五八八」3步驟輔導專案，2週內將先辦理結構鑑定，優先確保住戶安全。（高雄市政府提供）中央社
高雄市楠梓區平價住宅「慈愛大樓」屋齡逾50年，地方期盼加速都更重建。高雄市副市長林欽榮18日表示，市府提出自主都更「五八八」3步驟輔導專案，2週內將先辦理結構鑑定，優先確保住戶安全。（高雄市政府提供）中央社

楠梓區平價住宅「慈愛大樓」屋齡超過50年，建物老舊、空間狹小。高雄市副市長林欽榮今天說，市府提出自主都更「五八八」三步驟輔導專案，將於兩周內先辦理結構鑑定。

由於地方反映慈愛大樓建物老舊、空間狹小、水泥剝落，希望加速都更重建，林欽榮與左楠選出的市議員陳善慧現地會勘。鑒於社區屋齡超過50年，社區居民多達244戶，林欽榮表示，將於兩周內辦理結構鑑定，優先確保住戶安全，短期透過社造方式與社區共同營造優質環境；長期透過都更工作站的設立，讓居民對都市更新的重建產生凝聚力及信心。

林欽榮強調，都市更新最重要的工作，仍需要靠住戶大家同心協力、真誠磋商才能成功。為了讓社區居民更清楚掌握都更重建方向，市府提出自主都更「五八八」三步驟輔導專案，首先最重要的就是50%的所有權人同意成立更新會；接下來第二步就是籌措財源，80%所有權人同意可向中央申請補助辦理更新事業。

第三則是透過更新會討論整合事業及權利變換計畫，經80%所有權人同意，就可報市府大會審議，未來都更工作站將直接設在市府持有的空屋內，市府會和社區協力共同邁向重建道路。此外，基於照顧弱勢，市府在社區的持分產權，未來分回房舍將轉化為社會住宅。

當地秀昌里里長張明全表示，慈愛大樓至今屋齡已超過50年，每戶生活空間僅6到10坪極為狹小，且外牆有龜裂、水泥剝落問題，整體居住環境亟待改善，住戶們都期盼能整合重建，他本人同意擔任更新會發起人，呼籲社區住戶踴躍參與。

都市發展局表示，將成立單一窗口提供第一線諮詢與服務，想了解都更審議流程、自主都市更新或輔導社區自辦都更事宜民眾，可電洽都發局都市更新科諮詢，服務專線（07）336-8333轉5429。

依都更科資料，位於楠梓區後昌路、加昌路口的慈愛大樓，民國60年興建後優先出售給中低收入戶的平價住宅，每戶僅持有約6.4坪~10.6坪，共7棟4層樓公寓計244戶；南北兩基地總面積7295平方公尺，分屬第5種商業區及第2種特定商業區，且並無成立管委會，公設長期缺乏管理，房舍老舊破敗。

高雄市楠梓區秀昌里里長張明全18日表示，慈愛大樓屋齡已逾50年，每戶生活空間僅6到10坪，且外牆有龜裂、水泥剝落問題，整體環境亟待改善，住戶皆期盼能整合重建，如今高雄市政府提出自主都更「五八八」3步驟輔導專案，將於2週內先辦理結構鑑定。（高雄市政府提供）中央社
高雄市楠梓區秀昌里里長張明全18日表示，慈愛大樓屋齡已逾50年，每戶生活空間僅6到10坪，且外牆有龜裂、水泥剝落問題，整體環境亟待改善，住戶皆期盼能整合重建，如今高雄市政府提出自主都更「五八八」3步驟輔導專案，將於2週內先辦理結構鑑定。（高雄市政府提供）中央社

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