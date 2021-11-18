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香蕉不只是水果也能入菜 創意料理顛覆你的味蕾

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣九如鄉的台灣香蕉研究所推廣香蕉，舉辦香蕉創意料理分享，告訴大眾如何將香蕉入菜，用青蕉、黃蕉做出多變料理，讓大家認識香蕉多元面貌，顛覆味蕾。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉的台灣香蕉研究所推廣香蕉，舉辦香蕉創意料理分享，告訴大眾如何將香蕉入菜，用青蕉、黃蕉做出多變料理，讓大家認識香蕉多元面貌，顛覆味蕾。記者劉星君／攝影

屏東香蕉種植面積是全台之冠有4124公頃，屏東縣九如鄉的台灣香蕉研究所為推廣香蕉，舉辦香蕉創意料理分享，告訴大眾如何將香蕉入菜，用青蕉、黃蕉做出多變料理，讓大家認識香蕉多元面貌，顛覆味蕾。

台灣香蕉研究所長邱祝櫻說，香蕉是全世界第四大作物，有七成當作鮮果利用，有三成當作主食，煎煮炒炸都能運用，香蕉吃法多樣，主要在東南亞地區或中南美洲將香蕉當作主食，台灣香蕉仍以鮮果為主。

邱祝櫻說，香蕉料理分為黃蕉與青蕉，青蕉是採收後不經過催熟，可以直接煮食，像是直接水煮後沾醬汁，類似芋頭食用方法，也有人會用來做香蕉湯，香蕉排骨湯等，青蕉煮食後口感，介於菱角與馬鈴薯之間，相當美味。

邱祝櫻說，黃蕉可以做成可口的甜點，裹炸粉直接油炸後，口感介於年糕與炸馬鈴薯味道，或是做成香蕉蛋糕、香蕉蛋捲等。

邱祝櫻對青蕉情有獨鍾，她說，青蕉連皮一起煮約20分鐘後，將皮去掉冷凍，要吃的時候，再拿出來蒸，可以代替米飯成為主食，青蕉是抗性澱粉，吃起來有飽足感。

今天香蕉創意料理，香蕉研究所人員黃姿瀅有中餐丙級證照，她設計各種香蕉創意料理，包括青蕉鮮肉炸春捲、塔香青蕉、爆炒花苞、酥炸黃金蕉，最後還有香蕉戚風蛋糕。她說，國人對於香蕉入菜觀念仍不大了解，處理青蕉時，青蕉口感較澀，要去除澀味。

今天不少民眾品嘗香蕉創意料理都感到驚豔，尤其青蕉排骨湯，還有人連喝兩碗，也有人將食譜記下來，回去嘗試製作香蕉料理。

香蕉戚風蛋糕。記者劉星君／攝影
香蕉戚風蛋糕。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉的台灣香蕉研究所推廣香蕉，舉辦香蕉創意料理分享，告訴大眾如何將香蕉入菜，用青蕉、黃蕉做出多變料理，讓大家認識香蕉多元面貌，顛覆味蕾。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉的台灣香蕉研究所推廣香蕉，舉辦香蕉創意料理分享，告訴大眾如何將香蕉入菜，用青蕉、黃蕉做出多變料理，讓大家認識香蕉多元面貌，顛覆味蕾。記者劉星君／攝影

香蕉 創意料理 屏東縣

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