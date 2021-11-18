高市議長曾麗燕啟動勞軍參訪 致贈50萬慰勞金
高市議會今天啟動勞軍行程，議長曾麗燕率議員參訪陸軍八軍團和壽山張學良故居、戰備坑道等地，合計頒發八處駐地國軍50萬慰問金。曾麗燕表示，每逢高雄豪雨災情，國軍總在第一時間挺身而出，感謝軍人以行動照顧市民、守護國家安全。
市議會慰勞國軍辛勞，慰勞陸軍第八軍團指揮部、海軍艦隊指揮部、海軍陸戰隊指揮部、南區後備指揮部、陸軍步兵訓練指揮部、高雄市後備指揮部、憲兵204指揮部、高雄憲兵隊等八個駐地國軍。
議長曾麗燕今天走訪旗山與壽山，旗山是八軍團指揮部，親自向八軍團指揮官傅正誠表達謝意。壽山則是海軍陸戰隊管理的張學良故居及壽山戰備坑道，眾人居高臨下遠眺高雄港，飽攬軍事美景與體會戰備坑道的戰略重要性。
曾麗燕表示，若不影響國防安全，盼軍方適度開放軍事景點，讓外界深入體驗駐軍保衛家園的辛勞。
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