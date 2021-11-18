快訊

【F-16漫長等待】超級F-16聯隊讓空軍戰力大增 但經費、裝備與人力是大隱憂

拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手

高市議長曾麗燕啟動勞軍參訪 致贈50萬慰勞金

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議長曾麗燕（中）會同議員林義迪（左一）拜會陸軍八軍團指揮部，兩人向指揮官傅正誠中將（右）表達謝意。圖／高市議會提供
高市議長曾麗燕（中）會同議員林義迪（左一）拜會陸軍八軍團指揮部，兩人向指揮官傅正誠中將（右）表達謝意。圖／高市議會提供

高市議會今天啟動勞軍行程，議長曾麗燕率議員參訪陸軍八軍團和壽山張學良故居、戰備坑道等地，合計頒發八處駐地國軍50萬慰問金。曾麗燕表示，每逢高雄豪雨災情，國軍總在第一時間挺身而出，感謝軍人以行動照顧市民、守護國家安全。

市議會慰勞國軍辛勞，慰勞陸軍第八軍團指揮部、海軍艦隊指揮部、海軍陸戰隊指揮部、南區後備指揮部、陸軍步兵訓練指揮部、高雄市後備指揮部、憲兵204指揮部、高雄憲兵隊等八個駐地國軍。

議長曾麗燕今天走訪旗山與壽山，旗山是八軍團指揮部，親自向八軍團指揮官傅正誠表達謝意。壽山則是海軍陸戰隊管理的張學良故居及壽山戰備坑道，眾人居高臨下遠眺高雄港，飽攬軍事美景與體會戰備坑道的戰略重要性。

曾麗燕表示，若不影響國防安全，盼軍方適度開放軍事景點，讓外界深入體驗駐軍保衛家園的辛勞。

高市議長曾麗燕（左四）初次參觀壽山張學良故居，留下深刻印象。圖／高市議會提供
高市議長曾麗燕（左四）初次參觀壽山張學良故居，留下深刻印象。圖／高市議會提供

國軍 曾麗燕 海軍

延伸閱讀

高市議會辦弱勢關懷活動 曾麗燕喊話「苦民所苦」

疫情增加弱勢戶 高市議會寒冬聯合送暖1823戶創新高

仁武女嬰送托身亡 高市府將鼓勵保母家裝監視器

仁武女童送托事件 家屬至議會陳情：我們只是要真相

相關新聞

「柴山阿朗壹」祕境遭人噴漆 環團痛批生態文明倒退

高雄壽山國家自然公園西側的「柴山阿朗壹」祕境景色優美，但近日從廢棄碉堡往濱海路沿途的礁石竟遭人以紅漆噴上箭頭指示，大煞風...

高雄最大喜憨兒庇護工場開幕 陳其邁：未來10年租金全包

喜憨兒基金會今天下午於高雄市大寮區和發產業園區舉辦首家自建烘焙庇護工場剪綵儀式，高雄市長陳其邁、勞動部長許銘春、喜憨兒基...

瀚宇興業捐贈助聽器 嘉惠高雄特教生提升學習品質

關心聽障生受教權益，瀚宇興業公司今天捐贈高雄市特教學校學生30套助聽器，高雄市教育局長謝文斌致贈感謝狀。助聽器將讓學校、...

台積電真的被跪來了！高雄餐飲界懸掛感謝看板

高雄市「韓八燒肉」業者煙斗雄（陳俊雄）去年在高雄鬧區張掛「跪求台積電投資高雄」看板，事隔一年冀求成真，今天再度在博愛、明...

助偏鄉孩子圓夢！金門扶輪社在烈嶼西口國小成立國樂社

國際扶輪3481地區金門扶輪社日前偕同來自台灣各地的友社社友，辦理第24周年授證與聯合社區服務系列活動，其中在烈嶼西口國...

八八風災後重啟溫泉調查 高雄少年溪、多納溫泉不見了

高雄寶來七坑、桃源復興等地溫泉是知名的野溪溫泉，吸引不少泡湯人士慕名而來，但也衍生管理問題。高市府水利局指出，2009年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。