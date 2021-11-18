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「柴山阿朗壹」祕境遭人噴漆 環團痛批生態文明倒退

聯合報 / 記者王昭月邱奕能／ 高雄即時報導
高雄「柴山阿朗壹」祕境遭人噴漆，環團批沒水準。圖／楊吉壽老師提供
高雄「柴山阿朗壹」祕境遭人噴漆，環團批沒水準。圖／楊吉壽老師提供

高雄壽山國家自然公園西側的「柴山阿朗壹」祕境景色優美，但近日從廢棄碉堡往濱海路沿途的礁石竟遭人以紅漆噴上箭頭指示，大煞風景，環團痛批沒水準，國家自然公園管理處報請保七總隊追查，依法將裁處3千元罰鍰。

柴山西海岸有峭壁、礁岩，保有原始地景風光，被稱為「柴山阿朗壹」，常有新人到此取景拍攝婚紗，知名度廣開。不過最近沿途1、2公里的礁石，卻被不明人士以紅漆噴畫箭頭！

「白色的咕咾石被畫上許多紅色的箭頭標示，太難看了」打狗山巡山義工前召集人楊吉壽難掩沈痛地表示，這幕景象是生態文明的倒退；高雄柴山會則痛批沒水準。

楊吉壽說，過去柴山阿郎壹礁石亦曾被噴上小圓圈當記號，但這次從石門到柴山漁港噴上箭頭的路段長達1、2公里，附近沿岸筆直，並無叉路，噴漆的人不知道是什麼心態？

他又說，非僅噴漆，包括把漂亮的咕咾石斜坡打成階梯或砍伐沿途藤蔓，讓路好走些，或在岩壁雕些觀音等圖像，都是破壞生態的NG行為，極不可取。

國家自然公園管理處副處長洪啟源表示，噴漆行為嚴重妨害景觀，違者要開罰3千元。管理處雖有巡山員定期巡查，但防不勝防，希望警民合作一起防範。

高雄「柴山阿朗壹」祕境遭人噴漆，環團批沒水準。圖／楊吉壽老師提供
高雄「柴山阿朗壹」祕境遭人噴漆，環團批沒水準。圖／楊吉壽老師提供

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