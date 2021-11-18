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高雄最大喜憨兒庇護工場開幕 陳其邁：未來10年租金全包
喜憨兒基金會今天下午於高雄市大寮區和發產業園區舉辦首家自建烘焙庇護工場剪綵儀式，高雄市長陳其邁、勞動部長許銘春、喜憨兒基金會董事長蕭淑珍及多名地方人士出席，許銘春特別拿五倍券到場以行動支持喜憨兒，陳其邁則承諾，庇護工場未來5、10年的土地租金，市府會來想辦法。
現場邀請陳其邁等人與2名喜憨兒製作彩繪餅乾並訪工場內部。蕭淑珍表示，喜憨兒基金會已成立26年，「喜憨兒和發庇護工場」為自己租土地、自己蓋的庇護工場，也是全高雄坪數最大的庇護工場，自籌五千多萬元經費，費時一年三個月才完成，也期望透過這次建場，讓基金會的烘焙專業更上一層樓。
蕭淑珍表示，基金會目前在高雄市設有四家庇護工場或商店，共可提供48名憨兒庇護就業，和發庇護工場就占了18名，每年將訓練有成的憨兒轉銜至一般職場工作，配合五倍券發放，庇護工場與門市個別推出持紙本五倍券消費加碼50%回饋、抽獎券及高雄券等優惠，歡迎消費者來電洽詢。
許銘春表示，勞動部的資源會百分百支持喜憨兒，因知道庇護工場疫情期間經營不易，每年除固定編列預算補助庇護工場，勞動部特別包下庇護工場3年土地租金，振興階段也給最高20萬的行銷補助。
陳其邁表示，蕭淑珍能將喜憨兒當成自己的小孩平等對待很不簡單，他笑著說「政治人物說的話很難收回去，阿春部長承諾會對喜憨兒基金會支持到底」，他身為高雄市長，也承諾除未來5年、10年的租金交由市府來想辦法，後續會與勞動部一起討論，引起現場人員拍手叫好。
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