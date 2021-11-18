快訊

直播／「公投綁大選」第二輪交鋒 羅智強對戰徐國勇

中職／悍將投教布魯斯道別喊「有緣再見」 感謝名單沒洪總

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄最大喜憨兒庇護工場開幕 陳其邁：未來10年租金全包

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左一）、勞動部長許銘春（右一）、喜憨兒基金會董事長蕭淑珍（左三）與2名喜憨兒體驗製作彩繪餅乾。記者陳玫伶／攝影
高雄市長陳其邁（左一）、勞動部長許銘春（右一）、喜憨兒基金會董事長蕭淑珍（左三）與2名喜憨兒體驗製作彩繪餅乾。記者陳玫伶／攝影

喜憨兒基金會今天下午於高雄市大寮區和發產業園區舉辦首家自建烘焙庇護工場剪綵儀式，高雄市長陳其邁、勞動部長許銘春、喜憨兒基金會董事長蕭淑珍及多名地方人士出席，許銘春特別拿五倍券到場以行動支持喜憨兒，陳其邁則承諾，庇護工場未來5、10年的土地租金，市府會來想辦法。

現場邀請陳其邁等人與2名喜憨兒製作彩繪餅乾並訪工場內部。蕭淑珍表示，喜憨兒基金會已成立26年，「喜憨兒和發庇護工場」為自己租土地、自己蓋的庇護工場，也是全高雄坪數最大的庇護工場，自籌五千多萬元經費，費時一年三個月才完成，也期望透過這次建場，讓基金會的烘焙專業更上一層樓。

蕭淑珍表示，基金會目前在高雄市設有四家庇護工場或商店，共可提供48名憨兒庇護就業，和發庇護工場就占了18名，每年將訓練有成的憨兒轉銜至一般職場工作，配合五倍券發放，庇護工場與門市個別推出持紙本五倍券消費加碼50%回饋、抽獎券及高雄券等優惠，歡迎消費者來電洽詢。

許銘春表示，勞動部的資源會百分百支持喜憨兒，因知道庇護工場疫情期間經營不易，每年除固定編列預算補助庇護工場，勞動部特別包下庇護工場3年土地租金，振興階段也給最高20萬的行銷補助。

陳其邁表示，蕭淑珍能將喜憨兒當成自己的小孩平等對待很不簡單，他笑著說「政治人物說的話很難收回去，阿春部長承諾會對喜憨兒基金會支持到底」，他身為高雄市長，也承諾除未來5年、10年的租金交由市府來想辦法，後續會與勞動部一起討論，引起現場人員拍手叫好。

高雄市長陳其邁（左一）、勞動部長許銘春（右一）、喜憨兒基金會董事長蕭淑珍（左三）與2名喜憨兒體驗製作彩繪餅乾。記者陳玫伶／攝影
高雄市長陳其邁（左一）、勞動部長許銘春（右一）、喜憨兒基金會董事長蕭淑珍（左三）與2名喜憨兒體驗製作彩繪餅乾。記者陳玫伶／攝影
喜憨兒基金會位於高雄市大寮區和發產業園區的首家自建烘焙庇護工場今天舉辦剪綵儀式。記者陳玫伶／攝影
喜憨兒基金會位於高雄市大寮區和發產業園區的首家自建烘焙庇護工場今天舉辦剪綵儀式。記者陳玫伶／攝影
喜憨兒基金會位於高雄市大寮區和發產業園區的首家自建烘焙庇護工場今天舉辦剪綵儀式，現場擺出各項工場產品。記者陳玫伶／攝影
喜憨兒基金會位於高雄市大寮區和發產業園區的首家自建烘焙庇護工場今天舉辦剪綵儀式，現場擺出各項工場產品。記者陳玫伶／攝影
高雄市長陳其邁（左四）、勞動部長許銘春（左三）等人出席「喜憨兒和發庇護工場」開幕剪綵，進場內參觀。記者陳玫伶／攝影
高雄市長陳其邁（左四）、勞動部長許銘春（左三）等人出席「喜憨兒和發庇護工場」開幕剪綵，進場內參觀。記者陳玫伶／攝影

庇護工場 喜憨兒 陳其邁

延伸閱讀

高雄跨年異地共演五月天來不來？陳其邁比照台積電回應

五月天傳高雄跨年演出 陳其邁：由相信音樂宣布較好

左營國中舊校地發展生態、觀光 陳其邁：最快本周定案

盼發展完整半導體產業鏈 陳其邁向聯發科招手

相關新聞

台積電真的被跪來了！高雄餐飲界懸掛感謝看板

高雄市「韓八燒肉」業者煙斗雄（陳俊雄）去年在高雄鬧區張掛「跪求台積電投資高雄」看板，事隔一年冀求成真，今天再度在博愛、明...

「柴山阿朗壹」祕境遭人噴漆 環團痛批生態文明倒退

高雄壽山國家自然公園西側的「柴山阿朗壹」祕境景色優美，但近日從廢棄碉堡往濱海路沿途的礁石竟遭人以紅漆噴上箭頭指示，大煞風...

高雄最大喜憨兒庇護工場開幕 陳其邁：未來10年租金全包

喜憨兒基金會今天下午於高雄市大寮區和發產業園區舉辦首家自建烘焙庇護工場剪綵儀式，高雄市長陳其邁、勞動部長許銘春、喜憨兒基...

瀚宇興業捐贈助聽器 嘉惠高雄特教生提升學習品質

關心聽障生受教權益，瀚宇興業公司今天捐贈高雄市特教學校學生30套助聽器，高雄市教育局長謝文斌致贈感謝狀。助聽器將讓學校、...

助偏鄉孩子圓夢！金門扶輪社在烈嶼西口國小成立國樂社

國際扶輪3481地區金門扶輪社日前偕同來自台灣各地的友社社友，辦理第24周年授證與聯合社區服務系列活動，其中在烈嶼西口國...

八八風災後重啟溫泉調查 高雄少年溪、多納溫泉不見了

高雄寶來七坑、桃源復興等地溫泉是知名的野溪溫泉，吸引不少泡湯人士慕名而來，但也衍生管理問題。高市府水利局指出，2009年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。