瀚宇興業捐贈助聽器 嘉惠高雄特教生提升學習品質

關心聽障生受教權益，瀚宇興業公司今天捐贈高雄市特教學校學生30套助聽器，高雄市教育局長謝文斌致贈感謝狀。助聽器將讓學校、幼兒園有需求學生申請使用，增進學生的學習品質與生活適應。

瀚宇興業執行長江少峯代表捐贈助聽器，高雄市議員黃柏霖轉介促成。謝文斌表示，目前教育局所屬學校約有130名學生接受聽覺障礙巡迴輔導班服務。扶輪社與瀚宇興業公司關懷聽覺障礙學生亟需照顧，捐贈助聽器給教育局，經提供聽覺障礙巡迴輔導班教師和學生試用及回饋，選在國際身心障礙者日前夕捐贈，希望給聽障學生更適切的協助。