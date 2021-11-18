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瀚宇興業捐贈助聽器 嘉惠高雄特教生提升學習品質
關心聽障生受教權益，瀚宇興業公司今天捐贈高雄市特教學校學生30套助聽器，高雄市教育局長謝文斌致贈感謝狀。助聽器將讓學校、幼兒園有需求學生申請使用，增進學生的學習品質與生活適應。
瀚宇興業執行長江少峯代表捐贈助聽器，高雄市議員黃柏霖轉介促成。謝文斌表示，目前教育局所屬學校約有130名學生接受聽覺障礙巡迴輔導班服務。扶輪社與瀚宇興業公司關懷聽覺障礙學生亟需照顧，捐贈助聽器給教育局，經提供聽覺障礙巡迴輔導班教師和學生試用及回饋，選在國際身心障礙者日前夕捐贈，希望給聽障學生更適切的協助。
謝文斌局長表示，感謝扶輪社、瀚宇興業公司及華聯生醫公司總經理林暐倫，以最實質的幫助，將溫暖傳送給聽障學生，讓他們感受「雖有礙、但無限愛」。助聽器將提供所屬學校、幼兒園有需求學生使用，未來教育局也將持續依據「特殊教育支援服務與專業團隊設置及實施辦法」，優化學校輔導身心障礙學生行政支援服務，營造特殊教育學生友善的學習環境。
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