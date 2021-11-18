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台積電真的被跪來了！高雄餐飲界懸掛感謝看板

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄餐飲業名人煙斗雄今日再度張掛感謝台積電進駐高雄的廣告看板。記者劉學聖／攝影
高雄餐飲業名人煙斗雄今日再度張掛感謝台積電進駐高雄的廣告看板。記者劉學聖／攝影

高雄市「韓八燒肉」業者煙斗雄（陳俊雄）去年在高雄鬧區張掛「跪求台積電投資高雄」看板，事隔一年冀求成真，今天再度在博愛、明誠路口張掛感謝台積電投資高雄的嶄新看板，高雄市觀光產業同業放鞭炮慶賀喜事，期盼台積電帶旺高雄。

台積電正式宣布投資高雄，煙斗雄今天下午邀約高市觀光產業推動聯盟總會長劉坤福、副總會長郭子義、烹飪公會理事長王俊華、副理事長連立堅等人同賀喜事。可惜煙斗雄身體臨時不適，醫師強制住院，改由妻子李淑芬代打，新張掛的看板寫著「感謝市府排除萬難、極速完成，感謝台積電進駐設廠、榮耀高雄」。

李淑芬說，煙斗雄經營24小時泡沫紅茶店（彩色巴黎）及韓八系列餐飲店，最能體會高雄景氣變化，雖然高雄經濟逐漸復甦與好轉，仍舊缺乏關鍵性投資案，台積電的進駐彌補這個缺憾；不過台積電涉及環評、都審等議題，預估至少需要3年才有進展，沒想到高市府展現超高效率，現在煙斗雄的朋友見面都說「台積電真的給你跪來了」，特別另掛看板表達心中謝意。

郭子義也表示，台積電宣布好消息後，雖然真正設廠時間還沒到，但感覺整體消費力道變好，消費信心比以來還得強，當然要來共襄盛舉。

韓八燒肉鍋物趁機促銷說，近期推出尾牙春酒專案，預訂滿40人可享優惠價，另加碼贈送每人一份牛舌，是新春饗宴慰勞員工的好選擇。

高雄餐飲業名人煙斗雄的夫人李淑芬會同餐飲同業燃放鞭炮，今天下午在博愛與明誠路口張掛感謝看板。記者劉學聖／攝影
高雄餐飲業名人煙斗雄的夫人李淑芬會同餐飲同業燃放鞭炮，今天下午在博愛與明誠路口張掛感謝看板。記者劉學聖／攝影

台積電 高雄市

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