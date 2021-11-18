台積電真的被跪來了！高雄餐飲界懸掛感謝看板

高雄市「韓八燒肉」業者煙斗雄（陳俊雄）去年在高雄鬧區張掛「跪求台積電投資高雄」看板，事隔一年冀求成真，今天再度在博愛、明誠路口張掛感謝台積電投資高雄的嶄新看板，高雄市觀光產業同業放鞭炮慶賀喜事，期盼台積電帶旺高雄。

台積電正式宣布投資高雄，煙斗雄今天下午邀約高市觀光產業推動聯盟總會長劉坤福、副總會長郭子義、烹飪公會理事長王俊華、副理事長連立堅等人同賀喜事。可惜煙斗雄身體臨時不適，醫師強制住院，改由妻子李淑芬代打，新張掛的看板寫著「感謝市府排除萬難、極速完成，感謝台積電進駐設廠、榮耀高雄」。

李淑芬說，煙斗雄經營24小時泡沫紅茶店（彩色巴黎）及韓八系列餐飲店，最能體會高雄景氣變化，雖然高雄經濟逐漸復甦與好轉，仍舊缺乏關鍵性投資案，台積電的進駐彌補這個缺憾；不過台積電涉及環評、都審等議題，預估至少需要3年才有進展，沒想到高市府展現超高效率，現在煙斗雄的朋友見面都說「台積電真的給你跪來了」，特別另掛看板表達心中謝意。

郭子義也表示，台積電宣布好消息後，雖然真正設廠時間還沒到，但感覺整體消費力道變好，消費信心比以來還得強，當然要來共襄盛舉。