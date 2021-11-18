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助偏鄉孩子圓夢！金門扶輪社在烈嶼西口國小成立國樂社

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
前金門扶輪社長、暨金合利鋼刀總經理洪秀暖為了回饋母校西口國小，促成這次捐贈樂器活動。記者蔡家蓁／攝影
前金門扶輪社長、暨金合利鋼刀總經理洪秀暖為了回饋母校西口國小，促成這次捐贈樂器活動。記者蔡家蓁／攝影

國際扶輪3481地區金門扶輪社日前偕同來自台灣各地的友社社友，辦理第24周年授證與聯合社區服務系列活動，其中在烈嶼西口國小成立胡琴及琵琶課後班，幫助培育烈嶼地區對音樂有興趣的學子學習音樂，最受好評。

「烈嶼是離島中的離島，小朋友要學樂器，還要搭船跟車到大金門才能學，真的很辛苦」前金門扶輪社長、暨金合利鋼刀總經理洪秀暖說，有感於此，她為了回饋母校，日前特別在金門扶輪社的理事會議上提出，並獲大會同意。

據了解，原本西口國小國樂社團只要招收5位學琵琶的學員，沒想到來了6位，後來這多出來的一把琵琶，就由校友洪秀暖協助買單。她說，可以幫西口的小朋友圓夢，感覺很有意義。

洪秀暖也提及，離島的國樂師資難尋，這次也是金門扶輪社社區服務主委涂凱津協助請金門國樂團支援，後來是涂凱津的女兒協助教學大任，每周兩次到小金門教學生們彈奏。

西口國小校長蔡志隆對於社友的愛心相當感謝，在日前的歡迎儀式中，蔡志隆也為所有來賓介紹西口國小的教育成果，展示同學們的優越表現與活力，還有剛成軍的國樂團展現其訓練成果。

在金門縣教育處與金門扶輪社的協助下，在烈嶼地區成立第一個國樂社團，金門扶輪社社長王玉翠表示，這是扶輪社第一次在小金門辦理社區服務，讓扶輪的資源可以遍及離島中的離島，也期盼未來可以為這個地區注入更多的協助與輔助。

金門扶輪社表示，每年授證典禮為該社之重要活動，同時均會結合來自各地的扶輪友社，一同進行聯合社區服務，本年度的聯合社區服務協助烈嶼鄉西口國小國樂社團之發展，應用來自台灣各地的扶輪資源，協助購買樂器。

國際扶輪3481地區金門扶輪社日前偕同來自台灣各地的社友，到西口國小進行社區服務。記者蔡家蓁／攝影
國際扶輪3481地區金門扶輪社日前偕同來自台灣各地的社友，到西口國小進行社區服務。記者蔡家蓁／攝影
在金門縣教育處與金門扶輪社的協助下，在烈嶼地區成立第一個國樂社團，西口國小學生學彈琵琶。圖／讀者提供
在金門縣教育處與金門扶輪社的協助下，在烈嶼地區成立第一個國樂社團，西口國小學生學彈琵琶。圖／讀者提供

金門 國樂 樂團

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