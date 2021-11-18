台灣最南端文化中心在恆春 帶動屏南藝文發展

屏東縣政府推動恆春文化中心興建工程，今天舉行動土儀式，預計民國112年完工。屏東縣長潘孟安表示，這座台灣最南端文化中心，將作為藝文展演、創作及民謠人才培育基地。

文化部次長蕭宗煌、屏東縣長潘孟安、文資局長陳濟民及恆春鎮長陳文弘、各級民意代表等人，共同出席恆春文化中心開工動土。

潘孟安表示，恆春半島擁有全國知名甚至唱向國際的民謠文化，多元的文化特性與豐富的山海生態，更是原創音樂發展聖地，但長期以來屏南地區欠缺合適的展演活動空間。

潘孟安說，為平衡南北文化環境差距，縣府向中央爭取新建恆春文化中心，除了持續民謠文化扎根、推廣，也將邀請國內外優質團隊演出，提升在地民眾的藝文參與。

縣府文化處新聞稿指出，恆春文化中心分為民謠館和劇場館，基地位於恆春國中、恆春社福館、以及國定古蹟恆春城東門之間，總經費近新台幣8億元，占地面積8650平方公尺。

文化處表示，恆春文化中心由今年獲台灣新銳建築師獎得主王銘顯與日本知名建築師團紀彥聯合設計，建築特色整合海洋文化、古蹟等元素，如同海灣中停泊的船隻，融合周邊恆春古城城牆，具有地標性；內部空間規劃同樣融入古城及月琴等意象，強化在地特色。

文化處表示，第1階段民謠館工程獲中央前瞻基礎建設經費1億5700萬元補助，工期545日曆天，內部空間主要規劃為民謠展示空間、聲音博物館、民謠傳習教室、及圖書閱覽空間等。

另，劇場館興建經費約5.9億元，也已完成設計，為地下1層地上5層建物，規劃有670席座位演藝廳、200席視聽會議室、以及相關演出排練空間；且包含餐廳、商場等商業服務空間。

文化處強調，恆春文化中心完工後，將串聯周邊恆春社福館、恆春古城、恆春國中、及行政設施的戶外開放空間，形塑恆春文化生活圈，讓遊客體驗國境之南的觀光魅力，也能感受在地豐厚的藝文氛圍。