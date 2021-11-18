八八風災後重啟溫泉調查 高雄少年溪、多納溫泉不見了

高雄寶來七坑、桃源復興等地溫泉是知名的野溪溫泉，吸引不少泡湯人士慕名而來，但也衍生管理問題。高市府水利局指出，2009年莫拉克風災土石淹沒，水利局重啟溫泉露頭調查，共在桃源、茂林、六龜三區調查發現13處天然溫泉露頭，不老及七坑溫泉最具開發價值，後續畫設範圍並公告限制開發，保護溫泉資源以利永續發展。

依溫泉法規定，溫泉露頭指溫泉自然湧出之處。水利局此次調查結果發現，復興溫泉2處、玉穗溫泉、十三坑溫泉3處、石坑溫泉、七坑溫泉、石洞溫泉、不老溫泉、萬山溫泉2處、五坑溫泉等13處天然溫泉露頭。

六龜寶來溪上游遍布石洞、五坑、七坑與十三坑等野溪溫泉。除13處溫泉外，過去桃源區著名的少年溪溫泉與茂林多納溫泉皆淹沒在土石之中，此次調查未發現露頭。

水利局表示，13處天然溫泉露頭當中，不老及七坑溫泉離溫泉區業者較近，泉溫可達58度、每日出水量最大270立方公尺，泉質屬於含鈉的碳酸鹽泉，最具開發價值。