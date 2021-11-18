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八八風災後重啟溫泉調查 高雄少年溪、多納溫泉不見了

聯合報 / 記者徐白櫻/高雄即時報導
桃源復興野溪溫泉受到不少泡湯人士喜愛。圖／高市水利局提供
桃源復興野溪溫泉受到不少泡湯人士喜愛。圖／高市水利局提供

高雄寶來七坑、桃源復興等地溫泉是知名的野溪溫泉，吸引不少泡湯人士慕名而來，但也衍生管理問題。高市府水利局指出，2009年莫拉克風災土石淹沒，水利局重啟溫泉露頭調查，共在桃源、茂林、六龜三區調查發現13處天然溫泉露頭，不老及七坑溫泉最具開發價值，後續畫設範圍並公告限制開發，保護溫泉資源以利永續發展。

依溫泉法規定，溫泉露頭指溫泉自然湧出之處。水利局此次調查結果發現，復興溫泉2處、玉穗溫泉、十三坑溫泉3處、石坑溫泉、七坑溫泉、石洞溫泉、不老溫泉、萬山溫泉2處、五坑溫泉等13處天然溫泉露頭。

六龜寶來溪上游遍布石洞、五坑、七坑與十三坑等野溪溫泉。除13處溫泉外，過去桃源區著名的少年溪溫泉與茂林多納溫泉皆淹沒在土石之中，此次調查未發現露頭。

水利局表示，13處天然溫泉露頭當中，不老及七坑溫泉離溫泉區業者較近，泉溫可達58度、每日出水量最大270立方公尺，泉質屬於含鈉的碳酸鹽泉，最具開發價值。

水利局強調，溫泉露頭畫設保護範圍為水平距離約10至20公尺，鄰近區域可申請溫泉水權並進行投資開發。以六龜寶來花賞溫泉公園來說，保育與開發雙管齊下，有助於達成溫泉資源保育、永續利用及促進當地觀光產業發展的目標。

十三坑溫泉位於高雄寶來溪上游，路途遙遠不易抵達。圖／高市水利局提供
十三坑溫泉位於高雄寶來溪上游，路途遙遠不易抵達。圖／高市水利局提供
五坑溫泉位於高雄寶來溪上游。圖／高市水利局提供
五坑溫泉位於高雄寶來溪上游。圖／高市水利局提供

溫泉 六龜

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