台中消防員1人服務1668市民六都倒數 議員呼籲補足人力

台中市議員周永鴻今天在台中市議會幫打火弟兄的勞動權益請命，他呼籲台中市消防局，儘速補齊不足的123名員額，改善消防員的休假制度，目前是「勤二休一」加補休，希望落實勤二休二，消防局要提出具體期程。台中市消防局長曾進財承諾，勤休制度一定往勤二休二邁進。

台中市消防員服務人口比達1：1668，平均一名消防員要服務1668位市民需求，在六都服務比倒數第二。台中市消防局2022年編列預算員額數可達1811人，但現有員額數只有1688人，短差123人，比台北市、台南市、高雄市短差人數都還多，屬於後段班。

議員周永鴻表示，台中市消防員目前勤休制度為「勤二休一」，每執勤兩天48小時休息一天24小時，另外基層消防員每月再補休4天，主管職每月再補休3天，但現況下大多數消防員，「勤二休一」不見得能落實補休，只有一天休息日要處理私事或陪伴父母、孩子，剩下的休息時間所剩無幾。

周永鴻指出，台中市消防局今年6月至10月因疫情三級警戒曾實行分流勤二休二，不少基層消防員終於感受到「休息較充足」，且能與固定隊員長期搭擋，較能培養工作默契。

台中市消防局長曾進財說，中央要增加123人實際員額還沒達到編制，因要招考、訓練、分發，每一個直轄市都在和中央爭取。