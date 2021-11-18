混凝土學會年會登場 陳振川稱高雄「高爐石之都」

混凝土學會創會理事長陳振川今天表示，高雄是「高爐石之都」，是台灣發展自充填混凝土（SCC）的重鎮，助混凝土業減少碳排放，並稱讚台灣的SCC使用已達國際領先地位。

台灣混凝土學會年會暨混凝土工程研討會今天登場，陳振川致詞表示，30多年來各界在高雄的努力，幫助台灣混凝土業解決環保的問題。

陳振川說，混凝土是全世界除了水之外用得最多的材料，也是使用最多的人造材料，而日常用的水，更是用混凝土做成的水庫、水壩留下來供民眾使用。

陳振川表示，水泥占全世界排碳量7%，未來是業界很大的挑戰，世界混凝土協會也已經號召2050年碳排放要清零，台泥、亞泥等許多國內產業也都在往這個方向努力。

他說，台灣有幸透過南星計畫發展爐石產業，透過學術界與產業界合作，發展出像水一樣流動、高品質的SCC；現今這些爐石、飛灰的使用量，幾乎已達全台水泥用量的一半，從淡江大橋、金門大橋、捷運到台北101，幾乎所有公共建設，都是使用高品質且有高耐久性的SCC。

陳振川說明，過去在水泥使用量最高峰的時候，平均每人每年要用到1.3噸左右，現在全台所有的預拌廠從南到北都可以提供SCC，大幅減少水泥用量，與日本等先進國家看齊，並且也成功減掉4個台灣面積平地森林的碳吸存，還解決了火力發電廠的飛灰和高爐石粉等廢料。

陳振川稱，因為這最早就是從高雄開始發展的，所以高雄是「高爐石之都」，台灣也要繼續研究、發展出更多的材料，做出「綠色的混凝土」。