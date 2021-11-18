快訊

直播／限時6小時！今開放混打意願登記 指揮中心14時說明

加拿大的末日洪災：從49.6°C到「500年一遇大洪水」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄跨年異地共演五月天來不來？陳其邁比照台積電回應

聯合報 / 記者徐白櫻/高雄即時報導
高雄市長陳其邁被問及高雄跨年晚會相關問題，難得拿出文稿照稿念。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁被問及高雄跨年晚會相關問題，難得拿出文稿照稿念。記者徐白櫻／攝影

高雄跨年活動有可能邀到五月天樂團擔綱主角？高雄市長陳其邁說，比照台積電投資高雄模式，「尊重主辦單位」，不過今年跨年會運用5G科技異地共演，雙舞台可以即時、高頻寬、低延遲進行；有關防疫部分，未來視疫情變化適度調整。

高雄市長陳其邁今天到高市議會參加市政總質詢，被媒體問及五月天是否要到高雄參加跨年晚會。陳其邁回應，比照台積電，尊重主辦單位，由他們宣布比較好，不過市府一定會做好服務的工作。陳其邁說「幕僚提醒我不能爆雷，所以準備一份稿子給我，這樣比較不會凸槌」，難得拿出事前準備好的文稿照稿宣讀。

陳其邁表示，民視、華視攜手舉辦全國第一次雙舞台跨年，會利用5G科技進行異地共演，以情歌對唱歌曲來說，A、B舞台各有歌手，若用4G傳輸會有Lag（延遲），要用5G技術才能克服；5G技術可以即時、高頻寬、低延遲的特性來做異地共演，另配合投影技術，會打造台灣第一次的異地共演，另有彩蛋不能一次全爆出來。

有關跨年防疫部分，陳其邁回應，目前為止疫情相當穩定，包括實聯制、戴口罩，相關防疫規定一樣會要求，但視疫情變化做一些調整；提醒大家趕快訂飯店，假如訂飯店有困難，最好高雄有個好友，提醒大家先確定住宿地點，在高雄跨年才能盡興。

跨年晚會 陳其邁 疫情

延伸閱讀

五月天傳高雄跨年演出 陳其邁：由相信音樂宣布較好

2022高雄跨年晚會玩很大！雙製播強力放送

城中城大火凸顯都更議題 高市議員促設都更處

左營國中舊校地發展生態、觀光 陳其邁：最快本周定案

相關新聞

八八風災後重啟溫泉調查 高雄少年溪、多納溫泉不見了

高雄寶來七坑、桃源復興等地溫泉是知名的野溪溫泉，吸引不少泡湯人士慕名而來，但也衍生管理問題。高市府水利局指出，2009年...

台中消防員1人服務1668市民六都倒數 議員呼籲補足人力

台中市議員周永鴻今天在台中市議會幫打火弟兄的勞動權益請命，他呼籲台中市消防局，儘速補齊不足的123名員額，改善消防員的休...

高雄跨年異地共演五月天來不來？陳其邁比照台積電回應

高雄跨年活動有可能邀到五月天樂團擔綱主角？高雄市長陳其邁說，比照台積電投資高雄模式，「尊重主辦單位」，不過今年跨年會運用...

月琴故鄉也是藝文基地 屏縣爭取8億建恆春文化中心

屏東恆春半島是觀光旅遊重鎮，也是民謠月琴的故鄉，縣府向中央爭取新建「恆春文化中心」，第一階段民謠館獲前瞻基礎建設經費1億...

百歲人瑞帶頭體驗 六龜鄉親喜迎不老溫泉高133道路通車

八八風災重創高雄山區道路，串聯高雄六龜寶來、不老溫泉的高133線道中斷後重建困難，原道路重建與溪底便道歷經多次豪雨沖毀無...

200元屏東券8萬8888份今最後一天領取還有1萬多人沒領

屏東縣政府推出200元屏東券共8萬8888份，屏東縣民登錄後抽出幸運兒，中籤率23％，縣府在11月4日簡訊通知中獎民眾，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。