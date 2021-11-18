高雄跨年異地共演五月天來不來？陳其邁比照台積電回應

高雄跨年活動有可能邀到五月天樂團擔綱主角？高雄市長陳其邁說，比照台積電投資高雄模式，「尊重主辦單位」，不過今年跨年會運用5G科技異地共演，雙舞台可以即時、高頻寬、低延遲進行；有關防疫部分，未來視疫情變化適度調整。

高雄市長陳其邁今天到高市議會參加市政總質詢，被媒體問及五月天是否要到高雄參加跨年晚會。陳其邁回應，比照台積電，尊重主辦單位，由他們宣布比較好，不過市府一定會做好服務的工作。陳其邁說「幕僚提醒我不能爆雷，所以準備一份稿子給我，這樣比較不會凸槌」，難得拿出事前準備好的文稿照稿宣讀。

陳其邁表示，民視、華視攜手舉辦全國第一次雙舞台跨年，會利用5G科技進行異地共演，以情歌對唱歌曲來說，A、B舞台各有歌手，若用4G傳輸會有Lag（延遲），要用5G技術才能克服；5G技術可以即時、高頻寬、低延遲的特性來做異地共演，另配合投影技術，會打造台灣第一次的異地共演，另有彩蛋不能一次全爆出來。

有關跨年防疫部分，陳其邁回應，目前為止疫情相當穩定，包括實聯制、戴口罩，相關防疫規定一樣會要求，但視疫情變化做一些調整；提醒大家趕快訂飯店，假如訂飯店有困難，最好高雄有個好友，提醒大家先確定住宿地點，在高雄跨年才能盡興。