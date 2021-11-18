月琴故鄉也是藝文基地 屏縣爭取8億建恆春文化中心

屏東恆春半島是觀光旅遊重鎮，也是民謠月琴的故鄉，縣府向中央爭取新建「恆春文化中心」，第一階段民謠館獲前瞻基礎建設經費1億5700萬元補助，今天舉行動土儀式，預定112年完工。 縣長潘孟安說，這座全國最南端的文化中心，未來將作為展演、創作及民謠人才培育的藝文基地；第二階段劇場館已設計完成，盼中央盡快核定5.9億元補助經費。

潘孟安說，恆春半島擁有全國知名甚至唱向國際的民謠文化，多元的文化特性與豐富的山海生態，更是原創音樂發展聖地，但長期以來屏南地區欠缺合適的展演活動空間，向部立恆春旅遊醫院租地的恆春民謠館，館舍和腹地狹小，為平衡南北文化環境差距，縣府向中央爭取新建恆春文化中心，除了持續民謠文化扎根、推廣，也將邀國內外優質團隊演出，提升在地民眾的藝文參與，落實文化近用。

恆春文化中心分為民謠館和劇場館，基地位於恆春國中、恆春社福館和國定古蹟恆春城東門之間，總經費近8億，由今年獲台灣新銳建築師獎得主建築師王銘顯與日本知名建築師團紀彥聯合設計，建築特色整合海洋文化、古蹟等元素，如同海灣中停泊的船隻，融合周邊恆春古城城牆，具有地標性；內部空間規劃同樣融入古城及月琴等意象，強化在地特色。

縣文化處長吳明榮說，第一階段民謠館工程獲中央1.5億元補助，工期545日曆天，為地下1層地上3層樓建築物，內部空間規畫為民謠展示空間、聲音博物館、民謠傳習教室及圖書閱覽空間等；另劇場館興建經費約5.9億，已完成設計，為地下1層地上5層建物，有670席座位演藝廳、200席視聽會議室和相關演出排練空間，另有餐廳、商場等商業服務空間。