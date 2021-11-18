五月天傳高雄跨年演出 陳其邁：由相信音樂宣布較好

外傳樂團五月天將在2022高雄跨年晚會演出，市長陳其邁今天上午再被媒體追問時回應，比照台積電設廠公布模式，相信這件事由相信音樂宣布比較好，市府會做好服務工作。

高雄市政府昨天預告今年跨年晚會部分內容，2022年高雄跨年晚會定位為台灣燈會「會前會」，將打造全國唯一雙舞台，分別在駁二蓬萊商港區及高雄流行音樂中心，且跨年卡司集合金曲、金音、金鐘、金馬4金陣容，卡司堪稱流量保證。傳樂團五月天也將到高雄舉辦跨年演唱會。

對此，陳其邁上午在高雄市議會接受媒體聯訪回應，「幕僚提醒我不能爆雷（劇透）」，基本上比照台積電，尊重主辦單位，相信這件事由相信音樂宣布比較好，市府一定會做好服務的工作。

陳其邁說，因為用4G傳輸會有延遲，所以這次會利用5G技術克服進行異地共演，假如有一首歌要情歌對唱，2個舞台的2名歌手就能利用5G技術即時、高頻寬低延遲的特性進行異地共演，「我想這是台灣第一次異地共演的演出」。

針對媒體追問會不會有煙火、跨年卡司等，陳其邁則說，據了解目前是沒有煙火，但是今年跨年高雄一定非常熱鬧，一定是不夜城；除了這些活動外，最重要的就是要提醒大家趕快訂飯店，假如沒訂到趕快打電話給高雄的好朋友，先把住的地方定下來，跨年才能盡興；卡司部分有「4金」的知名偶像，群星屆時會聚集在高雄。

高雄市政府在台積電未宣布高雄設廠前，為尊重廠商，對外或接受議員質詢時都以「尊重台積電」為由三緘其口。