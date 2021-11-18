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百歲人瑞帶頭體驗 六龜鄉親喜迎不老溫泉高133道路通車
八八風災重創高雄山區道路，串聯高雄六龜寶來、不老溫泉的高133線道中斷後重建困難，原道路重建與溪底便道歷經多次豪雨沖毀無法恢復交通。在市府努力下，今年5月行政院納入內政部生活圈道路交通系統建設計畫，短期便道工程今天完工通車，四位百歲人瑞領軍，鄉親歡欣鼓舞，開心搭乘小火車通行嶄新道路。
高133道路是串聯寶來與不老兩地溫泉的重要道路，八八風災後交通中斷，居民遊客須繞行台20線南橫公路，交通耗時不便，不利溫泉區觀光。今天上午9點，小火車載4位百歲人瑞，溫泉業者與地方鄉親通行期盼已久的道路，眾人莫不歡欣鼓舞。
高133線重建難度高，目前分為短中長期計畫進行。工務局指出，在道路中斷原址施作便道是短期計畫，工程含加勁擋土牆、洩槽、坡趾保護及在原路廊設置臨時路堤便道，雙向各一混合車道，長度420公尺、總經費4270萬元。
市議員朱信強今早跟六龜鄉親一起體驗新道路，心情相當激動。他表示，道路重建困難，原本已經不抱希望，所幸在立委林岱樺協助下，重建工程獲得行政院首肯，高雄市政府己編預算設計中，高133的中長期重建工程涵蓋高架橋梁，經費約6億9030萬元，目前先完成便道，恢復兩地觀光與民生農產運輸，不能忽視偏鄉居民的通行正義。
工務局指出，中央各部會支持，高133線今年5月納入內政部生活圈道路交通系統建設計畫，便道修復完成後，高133線沿線聚落居民對外交通將不必再繞路而行，可大幅縮短行車時間，另讓寶來溫泉、不老溫泉及新開溫泉觀光業得以串連，帶動溫泉商機。
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