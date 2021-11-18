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200元屏東券8萬8888份今最後一天領取還有1萬多人沒領
屏東縣政府推出200元屏東券共8萬8888份，屏東縣民登錄後抽出幸運兒，中籤率23％，縣府在11月4日簡訊通知中獎民眾，民眾到7-11 ibon領取，領取期限到今天晚間23點59分，還有1萬多人還沒領取，縣府呼籲，有抽到民眾盡快領取。
縣府城鄉發展處指出，限量8萬8888份的屏東券，面額200元，今天18日領取最後一天，統計17日領取的有7萬5684張，還有1萬3204張還沒領取，目前領取率達85％，領券後能在屏東縣內合作店家消費，包括市場、夜市、店家等消費。
縣府推出屏東購加碼好禮，只要消費滿500元、五倍券消費200元以上，就可以登錄網站抽獎，獎品有一棟輕豪宅、休旅車、電動機車與iPhone手機等，累計今為止登錄比數有35萬8295筆，累計消費金額7億1千多萬元，縣府每周五下午直播抽獎。
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