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六堆300年 結合在地產業推出聯名文創商品

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
六堆300紀念大會設計六堆特色文創商品，象徵大武山、田園與流水寫意的「六堆300 Logo」，推出紀念徽章。圖／客委會客家文化發展中心提供
六堆300紀念大會設計六堆特色文創商品，象徵大武山、田園與流水寫意的「六堆300 Logo」，推出紀念徽章。圖／客委會客家文化發展中心提供

今年2021年是六堆三百年，六堆產業店家們響應客家委員會號召，推出「六堆300年紀念款包裝」、與六堆文創商品，一起認識六堆，了解六堆產業。

屏東縣府客家事務處指出，六堆是屏東、高雄兩地客家族群聚居地區統稱，非實際行政區域。早期客家先民在現今屏東縣萬丹鄉建立「濫濫庄」，其後墾殖路線分為中、南、北三線，沿著水文脈絡隘寮溪、東港溪、林邊溪及支線匯流發展，形成客庄地區風貌與生活紋理。

歷經清康熙、雍正、乾隆朝的發展，「六堆」漸成為南部客家社會組織與生活聚落的集合體，原「六營」的區分改為「六堆」，分別是先鋒堆萬巒鄉、中堆為竹田鄉、前堆為長治鄉、麟洛鄉、後堆為內埔鄉、左堆為新埤鄉、佳冬鄉、右堆為高樹鄉，與高市美濃區等。六堆匯集屏、高客家族群的凝聚力，生活習慣、語言、文化自成一格，呈現客家獨特風貌。

六堆300紀念大會將系列活動在11月19日到21日一連三天，也開發六堆特色文創商品，象徵大武山、田園與流水寫意的「六堆300 Logo」、六堆的母親之山「大武山」與「六堆文化地景」為主要設計來源，推出紀念徽章、馬克杯、line貼圖等商品，六堆300也與手搖飲品牌五十嵐合作，六堆推出在地限量款杯。

六堆300紀念大會系列活動，19日「三聖地」請神安座，20日紀念大會當天有植樹福後代、盤花敬神敬先民、客家大戲、六堆盡好展、客庄豐沛好物展、六堆職人工藝展演秀等六堆文化特色。

活動詳情可至客家委員會、六堆300粉絲專頁或上FB搜尋「六堆300」查詢。

今年六堆三百年，六堆產業店家們響應客家委員會號召，推出「六堆300年紀念款包裝」、與六堆文創商品，一起認識六堆，了解六堆產業。圖／客委會客家文化發展中心提供
今年六堆三百年，六堆產業店家們響應客家委員會號召，推出「六堆300年紀念款包裝」、與六堆文創商品，一起認識六堆，了解六堆產業。圖／客委會客家文化發展中心提供
六堆300紀念大會設計六堆特色文創商品，象徵大武山、田園與流水寫意的「六堆300 Logo」，推出悠遊卡。圖／客委會客家文化發展中心提供
六堆300紀念大會設計六堆特色文創商品，象徵大武山、田園與流水寫意的「六堆300 Logo」，推出悠遊卡。圖／客委會客家文化發展中心提供
今年六堆三百年，六堆產業店家們響應客家委員會號召，推出「六堆300年紀念款包裝」、與六堆文創商品，一起認識六堆，了解六堆產業。圖／客委會客家文化發展中心提供
今年六堆三百年，六堆產業店家們響應客家委員會號召，推出「六堆300年紀念款包裝」、與六堆文創商品，一起認識六堆，了解六堆產業。圖／客委會客家文化發展中心提供
今年六堆三百年，六堆產業店家們響應客家委員會號召，推出「六堆300年紀念款包裝」、與六堆文創商品，一起認識六堆，了解六堆產業。圖／客委會客家文化發展中心提供
今年六堆三百年，六堆產業店家們響應客家委員會號召，推出「六堆300年紀念款包裝」、與六堆文創商品，一起認識六堆，了解六堆產業。圖／客委會客家文化發展中心提供
六堆300紀念大會設計六堆特色文創商品。圖／客委會客家文化發展中心提供
六堆300紀念大會設計六堆特色文創商品。圖／客委會客家文化發展中心提供

屏東縣 文創

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