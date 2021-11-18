屏東縣民公園連獲10座國際獎又獲德國設計獎展現軟實力
屏東縣民公園從開園以來，已經連獲得10座國際獎項，現又獲得2022德國設計獎金獎大獎，縣長潘孟安說，成功奠定屏東設計軟實力。
2022德國設計獎German Design Award近期公布全球設計得獎名單，「屏東縣民公園」獲國際肯定榮登傑出建築城市空間與基礎建設類別（Excellent Architecture –Urban Space And Infrastructure）金獎寶座，讓屏東縣民公園稱霸國際舞台。
縣府城鄉發展處指出， 德國設計獎對「屏東縣民公園」評語，從設計的角度來看，廢棄多年的台灣糖廠舊址改造成休憩休閒的地方，令人印象深刻。在城市中的一片綠洲裡回憶過去糖及製造的經濟意義，將其歷史工業的遺跡和諧地融入新建的公園區，讓人不禁驚嘆這是一個擁有近乎神奇光芒的美妙地方。
潘孟安說，縣府團隊在有限資源下創造最大創新，讓建設成果與設計實力屢創佳績，感謝各界評審團給予的高度肯定外，獲獎榮耀歸屬縣府團隊與設計團隊。
潘孟安說，屏東縣民公園除提供縣民散步休憩外更是絕佳的表演場地，期盼在後疫情時代，透過藝術展演結合傳遞溫暖療癒的力量，也藉由屏東縣民公園的優質場地規畫「日落劇場」每周末六、日午後邀請國內表演藝術團隊，用豐富的藝文饗宴滿足民眾，營造多元化、可近性的休閒空間。
德國設計獎（German Design Award），是由德國聯邦政府主辦，在二次大戰後所成立的德國設計委員會，為德國官方認可獎項，同時也是德國設計界最高榮譽的獎項，鼓勵設計卓越的產品，宣揚設計界優秀人才，藉此刺激、推廣好的設計理念，標準嚴苛，參選的公司或產品，必須先符合兩大參選條件，第一是已先贏得其他國家或國際設計獎項，第二必須獲得德國聯邦政府相關部長、閣員、議員等，或是經濟與科技部會等提名，方可參選。在國際設計界中，有著「設計獎項中的設計獎」之稱。
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