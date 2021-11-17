城中城採跨區區段徵收 市府：免徵土增稅

高雄城中城大樓大火釀重大死傷，建物經土木技師等三大公會鑑定為危樓，工務局今天公告12月17日將強制拆除，拆後原址興建公園，市府限住戶一個月內完成搬遷，也針對388名所有權人寄發問卷，安排一對一家訪說明，啟動跨區區段徵收意願調查。有會計師提醒，就稅務層面來說，民眾要注意土地增值稅、地價稅和所得稅等相關規定。副市長林欽榮說，市府採取區段徵收策略，能讓關係權利人獲得較佳保障。

市長陳其邁11月11日宣布，3大技師公會鑑定該大樓是危樓，公告強制拆除，現址改建公園，並採跨區區段徵收，與國家住都中心合作在七賢國中舊址興建600戶社會住宅，優先提供城中城有房無地或無房屋所有權的住戶租宿，並配地給城中城地主。易地都更新址每坪市值177萬元，住戶更有保障。

市府調查，城中城大樓所有權人共388人，有房無地者271人占7成。屆時跨區區段徵收，市府可依重建造價救濟，對有房無地的所有權人較為有利。土地所有權人則可選擇領現金或領七賢國中舊址的抵價地。

工務局17日在城中城一樓圍籬張貼公告，限住戶一個月內搬遷，12月17日強制拆除。工務局引用建築法說明城中城大樓拆除於法有據，城中城拆後將興建鄰里公園，周邊相鄰建築物牆面由市府專案整維更新，促鹽埕風貌再生。

受災戶關注後續衍生的稅務問題，林欽榮今晚與地政局同仁討論此事，強調會朝對受災戶最有利方向思考方案。林欽榮說，依平均地權條例第42條及土地稅法第39條規定，被徵收的土地，免徵土地增值稅。換言之，土地若被市府以協議價購或徵收方式收購，可免課徵土地增值稅，對城中城多數土地所有權人來說，持有時間均超過20年以上者，依土地面積大小不一計算，可減免買賣土地所必須繳交的土地增值稅。

此外，辦理區段徵收期間，地價稅全免也是一大優勢。林欽榮說，依據土地稅法減免規則第17條規定，區段徵收或重劃地區內土地，辦理期間致無法耕作或不能為原來使用而無收益者，其地價稅或田賦全免；辦理完成後，自完成日起其地價稅或田賦減半徵收2年。