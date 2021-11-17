父子檔同日登記結婚 高雄內門區戶政概念館喜上加喜
高雄內門區郭姓男子與女友交往多年，經雙方家長同意，決定攜手終身，準備到戶政事務辦結婚登記時心想自己的父母雖已離異，離婚後仍彼此關心，也有復婚想法，於是與父母商議後一起到戶政事務所辦結婚登記，二代同日現身戶政事務所「結婚」，在旗山戶政事務所內門辦公處寫下紀錄。
旗山戶政事務所主任謝鶴琳說，二對新人及伴娘伴郎盛裝到戶政事務所內門辦公處辦結婚登記，引起洽公民眾注意，內門戶政概念館為迎接這二對新人，特別請出鎮館之寶機器人「雄戶1號」祝賀。
「今天可能是本館開館以來最有喜氣的一天」當天承辦課員宋東源說，兩對新人結婚周年紀念日在同一天，想忘也忘不了。
旗山戶政事務所表示，今天兩對佳偶具有親屬關係，一對是郭姓男子與女友，另一對是郭男的父親與已離異的母親復合，喜上加喜。
謝鶴琳表示，內門戶政概念館107年成立後，造型與一般戶政事務所有別，又有戶政萬事通機器人「雄戶1號」，平日除常有機關團體參訪，也適合拍照打卡。
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