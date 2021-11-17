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金門消防添利器 內政部全額補助水箱車

中央社 / 金門縣17日電

金門縣消防局獲內政部全額補助價值新台幣688萬元的水箱消防車1輛，汰換原有老舊消防車，新車在今天交車典禮後正式啟用。縣政府感謝中央地方共同守護縣民生命財產安全。

縣消防局發布新聞表示，為提升地方政府災害搶救應變能力，鼓勵地方政府主動汰換老舊逾齡消防車輛，內政部消防署特訂定「汰換老舊消防車輛3年中程計畫」，補助各縣市汰換消防車輛。

新聞稿指出，金門縣長期都有規劃汰換老舊消防車輛機制，經內政部評估後，金門獲得前述計畫獎勵機制，全額補助水箱消防車1輛，金額為688萬4000元，汰換原有車齡已達20年的消防車，

交車典禮下午在消防局金寧分隊前方廣場舉辦，由縣長楊鎮浯主持；內政部為表達中央對地方政府汰換老舊消防車輛之重視，由消防署長蕭煥章專程到金門參加交車典禮。

蕭煥章將鑰匙交給楊鎮浯，2人並一同登上消防車，執行啟鑰鳴笛儀式，象徵全新水箱消防車正式成為金門縣消防局的主力作戰車輛之一。楊鎮浯致詞時，感謝中央地方共同守護縣民生命財產安全。

消防局新聞稿指出，這次採購的消防車為全金門首輛單艙雙排座式消防車，車頭位置即可乘坐6名消防人員，座艙及底盤為國外原裝進口，所有座位都經過安全檢測；除了可確保消防人員出勤時的安全，也大幅提升搶救效能，能使同車人員在出勤途中完成任務分配與溝通，是新時代消防作戰不可或缺的一大利器。

這場交車典禮因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係限縮觀禮人數，但此舉引起身兼金沙義消分隊長的縣議員李應文不滿，認為消防局不重視義消，並揚言日後不支持消防局預算。消防局長王世祿解釋，為了減少群聚，規劃縮小規模辦理，僅由局內人員參加，並邀請議長、立委觀禮；並告訴李應文，他會深自檢討。

金門 內政部 楊鎮浯

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