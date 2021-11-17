針對2022金門馬航空公司將增班 18日9點統一開賣機位

金門馬拉松確定將於2022年1月15日至16日登場，由於不少跑友反映機位都滿了，針對跑友需求，金門縣觀光處表示，「2022金門馬拉松」增班開放訂位及購票將於明(11/18)日上午9點統一開賣，有需求的跑友請多加留意，提早訂位。

觀光處表示，後疫情時代，為回應金門地區各界對經濟復甦的期盼，金門縣政府結合業者為活絡地區產業而奔走，近來除結合鄉鎮陸續舉辦各項活動及代言，成功創造話題外，觀光處處長丁健剛昨也邀集旅行業者一行赴台拜會民航局。

針對明(111)年1月15、16日開跑的「2022金門馬拉松」活動，今天傳來好消息，2家航空航空紛紛響應增班，並訂於明(11/18)天上午9點開放售票。

縣府表示，此波立榮航空臺北、臺中及高雄均有增班及放大機型，華信航空增班全以虎航A320大型機飛航，加班飛航日期為1月14至17日，跑友可上2家航空公司官網、手機APP、7-ELEVEN ibon、FamiPort及客服專線訂位購票。