快訊

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

針對2022金門馬航空公司將增班 18日9點統一開賣機位

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
「2022金門馬拉松」增班開放訂位及購票將於明(11/18)日上午9點統一開賣，有需求的跑友請多加留意，提早訂位。記者蔡家蓁／攝影
「2022金門馬拉松」增班開放訂位及購票將於明(11/18)日上午9點統一開賣，有需求的跑友請多加留意，提早訂位。記者蔡家蓁／攝影

金門馬拉松確定將於2022年1月15日至16日登場，由於不少跑友反映機位都滿了，針對跑友需求，金門縣觀光處表示，「2022金門馬拉松」增班開放訂位及購票將於明(11/18)日上午9點統一開賣，有需求的跑友請多加留意，提早訂位。

觀光處表示，後疫情時代，為回應金門地區各界對經濟復甦的期盼，金門縣政府結合業者為活絡地區產業而奔走，近來除結合鄉鎮陸續舉辦各項活動及代言，成功創造話題外，觀光處處長丁健剛昨也邀集旅行業者一行赴台拜會民航局。

針對明(111)年1月15、16日開跑的「2022金門馬拉松」活動，今天傳來好消息，2家航空航空紛紛響應增班，並訂於明(11/18)天上午9點開放售票。

縣府表示，此波立榮航空臺北、臺中及高雄均有增班及放大機型，華信航空增班全以虎航A320大型機飛航，加班飛航日期為1月14至17日，跑友可上2家航空公司官網、手機APP、7-ELEVEN ibon、FamiPort及客服專線訂位購票。

而航班班號、時間及機型仍以航空公司公布資料為準。另為免跑友訂不機位而對金門馬拉松怯步，縣府也將與中華民國路跑協會持續調查跑友訂位狀況，若統計達一定人數將據以協調加班相關事宜。

針對金門馬的賽事，立榮航空加班機班表出爐。記者蔡家蓁／翻攝
針對金門馬的賽事，立榮航空加班機班表出爐。記者蔡家蓁／翻攝
針對金門馬的賽事，華信航空加班機班表出爐。記者蔡家蓁／翻攝
針對金門馬的賽事，華信航空加班機班表出爐。記者蔡家蓁／翻攝

金門 馬拉松 加班

延伸閱讀

金門疫苗覆蓋率提高 爭取春節前完成小三通復航

孔雀上桌 金門限定料理套餐售價6千饕客驚豔

金門力推藍色公路行程 加強訓練隨船解說員

景點添活力 金門廣發英雄帖徵寄賣文創品

相關新聞

被盜圖貼交友網站「求包養」 黃捷無奈：真的不是我

高雄市議員黃捷近日頻頻被冒用，繼換臉風波後，黃捷的照片又遭盜用，被放到交友網站求包養。今天黃捷在粉專放出自己照片被盜的截...

高雄五個行政區明停水15小時 將影響20萬戶

台灣自來水公司第七區管理處公告，為辦理「110年度拷潭廠及金棠代操作轄區高低壓電氣設備檢驗等6項工程」，高雄鳳山、大寮、...

父子檔同日登記結婚 高雄內門區戶政概念館喜上加喜

高雄內門區郭姓男子與女友交往多年，經雙方家長同意，決定攜手終身，準備到戶政事務辦結婚登記時心想自己的父母雖已離異，離婚後...

針對2022金門馬航空公司將增班 18日9點統一開賣機位

金門馬拉松確定將於2022年1月15日至16日登場，由於不少跑友反映機位都滿了，針對跑友需求，金門縣觀光處表示，「202...

屏東唯一王船跨越鄉鎮 南州「迎王祭典」今熱力登場

屏東沿海地區3鄉鎮迎王平安祭典中的東港迎王已落幕，南州鄉溪洲代天府「迎王平安祭典」今天接力登場，廟方遵循古禮在林邊鄉崎峰...

金門疫苗覆蓋率提高 爭取春節前完成小三通復航

近日有港媒大篇幅報導金門的16歲女生有435多天沒回家，淚訴想回家，引起網路上熱議，金門縣長楊鎮浯今天在受訪時表示，隨著...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。