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金門金寧鄉關心在地空間 公車站牌前打造歇腳椅

中央社 / 金門縣17日電

金門縣金寧鄉公所聯合社區小旗艦計畫，今天在古寧頭慈湖農莊候車亭辦理歇腳椅關懷工作坊成果展示。縣府社會處長董燊肯定歇腳椅美化社區公共空間，展現關懷長者需求。

縣府社會處發布新聞表示，繼去年金沙鎮及金湖鎮聯合社區小旗艦計畫執行成效良好，今年金寧鄉也加入行列。社會處長董燊說，金寧鄉聯合小旗艦計畫由榜林社區發展協會擔任領航，帶領古寧頭社區、盤山社區及安岐社區共同提案「福利共經營，幸福躍金寧」，共提出3個子計畫，獲縣府肯定核定補助。

社會處表示，金寧鄉聯合社區小旗艦計畫執行時間從8月至11月，內容有「歇腳椅關懷工作坊」、「村仔內的故事自己寫」及「大手拉小手」，吸引25至50名青年參與，計畫共辦理44場次、650人次參與。

特別的是，青年用歇腳椅美化社區候車公共空間特色，得到社會處肯定。董燊今天邀請金寧鄉鄉長楊忠俊，以及古寧頭社區發展協會理事長李金鎗、總幹事李俊龍和盤山社區發展協會理事長翁明堆等人，到古寧頭慈湖農莊公車站牌處觀看歇腳椅關懷工作坊成果。

董燊肯定金寧鄉公所協助社區推動小旗艦計畫，讚賞歇腳椅關懷工作坊，關心並美化在地空間；由於乘坐公車者以年長者居多，董燊認為歇腳椅關懷長者的需求，也看到社區致力打造友善長者生活環境的用心。

董燊表示，歇腳椅運用在地回收竹材，並洽林務所邀請專業工藝師教學，發揮巧思製作而成，實用又具古味，未來也可提升作為地區特色活動或產業。他希望透過社區、公所及縣府共同合作，提高往後社區延續辦理旗艦後的續航活動能力，共創幸福好生活。

青年 公車

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