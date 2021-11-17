影／消防署長親臨捐車儀式 金門議員當場咆哮氣氛尷尬

內政部全額補助1輛688萬餘元的水箱消防車給金門縣消防局，今天下午舉行交車典禮，消防署長蕭煥章也跨海參加交車典禮，向來支持消防局預算的金門縣議員暨金沙義消分隊長李應文因不滿未受邀，覺得不被尊重，到場咆哮，質疑消防局長王世祿不尊重義消與縣議員，現場氣氛超尷尬。

這項交車典禮在今天下午14點30分於金寧消防分隊前舉行，由縣長楊鎮浯主持，為表達中央對地方政府汰換老舊消防車輛的重視，蕭煥章也親自蒞金參加，蕭將鑰匙交給楊鎮浯，兩人並坐上駕駛座執行啟鑰鳴笛儀式，象徵全新水箱消防車正式成為金門縣消防局的主力作戰車輛之一。

身為金沙義消分隊長的李應文在典禮開始前就抵達現場，一看到現場沒有議員與義消出席，就大動肝火，他咆哮的說，自己長久以來最支持消防局，結果今天竟然沒有邀請他，還有身兼義消第四大隊大隊長的王碧珍議員，讓他覺得很遺憾，他拒絕入座，只在外面旁觀。

李應文質疑，消防局不重視金門縣議會，消防署長跨海來主持這項重要活動，竟然沒有告訴議員，只放帖子給議長，他是看到議會行程才得知，他不請自來；李應文抨擊，現在疫情趨緩，戶外早就放寬為300人，為何都沒邀請義消跟議員，大家都不知道這件事，感覺很不受尊重。

他說，已問過相關承辦人，邀請貴賓名單是局長授意，他也直接嗆聲王世祿，如果因此事去責怪下屬，就會在議會要求他下台。

對此，王世祿澄清，是因為疫情關係，為減少群聚，才會規劃縮小規模辦理，僅由局內人員參加，並邀請縣長、議長、立委辦公室到場觀禮，整體規劃參加人數約為50人，符合防疫規定。對於議員的質疑會虛心檢討，強調是「誤會一場」。