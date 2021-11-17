屏東唯一王船跨越鄉鎮 南州「迎王祭典」今熱力登場

屏東沿海地區3鄉鎮迎王平安祭典中的東港迎王已落幕，南州鄉溪洲代天府「迎王平安祭典」今天接力登場，廟方遵循古禮在林邊鄉崎峰沙灘舉行請王駕「請水」儀式，辛丑正科代天巡狩「趙」府大千歲上午11時20分在眾人引頸期盼下駕臨，至22日送王為止，為期6天，期間將遶境祈福。縣府提供民眾兌換迎王紀念品，包含平安扇、平安符、屏東迎王乖乖聯名包，每天限量送完為止。

南州鄉位處內陸，溪洲代天府於1964年農曆10月13日奉旨承辦以南州鄉為主的首科迎王祭典，當時王爺就指示「歲後各科祭典均以是期，不另擇日，以便民順情」，也是3迎王中唯一固定農曆日期舉辦的活動，歷科請水迎王及送王儀式都在20公里外的林邊崎峰村海灘舉行，遶境也橫跨鄉鎮，本科因疫情考量縮小規模，仍吸引不少香客、民眾參與。

南州迎王請王儀式，上午由道長請神安營法會並為王令開光後，轎班隨即起乩，手持頭簽緩緩步入海中恭請王駕，儀式過程莊嚴神聖，也是民眾心靈信仰的寄託；溪洲代天府志工舉防疫宣導牌，提醒民眾戴口罩，保持社交距離，包括實聯制、量體溫及勤洗手等防疫措施也會配合辦理。

縣長潘孟安說，溪洲代天府配合防疫措施，現場有總量管制及實聯制造冊備查，警方則在現場交通管制，希望民眾都能遵守相關防疫規定，珍惜得來不易的防疫成果。警方建議來訪香客或遊客儘量搭乘大眾運輸工具，開車民眾可選擇停放南州運動公園、南州糖廠停車場及187乙線靠近中油加油站道路兩側、人和路靠近南州國中道路兩側等4處臨時停車場。