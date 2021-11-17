高雄五個行政區明停水15小時 將影響20萬戶

台灣自來水公司第七區管理處公告，為辦理「110年度拷潭廠及金棠代操作轄區高低壓電氣設備檢驗等6項工程」，高雄鳳山、大寮、林園等5個行政區，預計自明天上午9點至晚間12點執行停水作業，總計停水戶數17萬5107戶、水壓降低戶數2萬6365戶，共將影響20萬1472戶。

自來水公司表示，依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定辦理停電檢驗，並配合本次停電辦理拷潭場相關工程「拷潭廠轄區高低壓電氣設備檢驗」、「金棠代操作轄區高低壓電氣設備檢驗」、「拷潭場三期快濾蝶閥換修」、「拷潭及翁公園場變頻器更新改善工程」、「拷潭場24KV高壓避雷器汰換」等多項設備檢修，訂於明天上午9點至晚上12點執行停水作業。

水公司表示，停水地區包含鳳山區，埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、南興、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、瑞竹、福祥、福誠等里及北門里鐵路以南。

大寮區，內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮等里。

林園區，林園里、東林里、仁愛里、文賢里、潭頭里、中厝里、林內里、王公里、廣應里、溪州里、五福里、港嘴里、港埔里、龔厝里、林家里、頂厝里、中芸里、鳳芸里、中汕里、西汕里、東汕里、北汕里、溪西里、中門里。

小港區，桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、高松、山東、松山、松金、濟南、青島、泰山、正苓、順苓、宏亮、六苓、山明（工業用除外）里、店鎮里（沿海路以東、工業用除外）及二苓里（沿海路以東）、大苓里（沿海路以東）、坪頂里及大坪里舊部落。

苓雅區，朝陽里、福隆里、福海里、福康里、福人里、福地里、福居里、福東里。

水公司表示，本次合計停水17萬5107戶，另水壓降低地區包含鳳山區，文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠等里及北門里鐵路以北，合計2萬6365戶。